Confianza total: Simeone dice que al Atlético de Madrid “no falta ni sobra nada”

Sin importar lo que se diga o los fichajes que no se hicieron, el ‘Cholo’ le tiene confianza ciega a su Atlético de Madrid.

Simeone remarcó este viernes que “ni falta ni sobra nada” en la plantilla para esta temporada y consideró que tiene buenos recambios en la delantera, en la que finalmente no llegó Rodrigo Moreno y continúa Ángel Correa.

“Estamos en consecuencia de lo que hemos hablado de hace tres o cuatro meses. Ni falta ni sobra nada”, aseguró el técnico tras el entrenamiento en Majadahonda sobre la configuración de su conjunto con ocho fichajes, ocho salidas y 21 efectivos.

🗣️ Kieran Trippier: "Simeone es increíble, diferente a cualquier entrenador" pic.twitter.com/2ZqjiYFV35 — AS (@diarioas) September 8, 2019

Simeone no considera que le falten delanteros. “Tenemos buenos recambios, sobre todo con Correa, Morata y Costa, más la posibilidad de Joao Félix, genera una buena situación” en esa demarcación, según añadió el preparador argentino, que dispone de nuevo de Correa, una vez cumplida su sanción.

EL Atlético ya piensa en su partido ante la Real Sociedad y aunque el ‘Cholo’ no reveló el once para ese encuentro, este viernes repitió alineación en el entrenamiento, con Oblak en la portería; Trippier, Giménez, Hermoso y Renan Lodi en la defensa; Joao Félix, Koke, Saúl y Lemar en el centro del campo; ‘Vitolo’, como media punta y Diego Costa, en el ataque.

Simeone habló también del 32 aniversario de su debut en la Primera División argentina con Velez: “Debuté con 17 años. Una linda etapa de mi vida. Tuve grandísimos entrenadores que me mejoraron, que me hicieron mejor persona y me marcaron el camino de lo que es el fútbol. Después, la posibilidad de seguir siendo entrenador me genera estar inmerso en la pasión mía que es el fútbol”.