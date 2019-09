Demi Moore sufrió un aborto durante su matrimonio con Ashton Kutcher

La actriz tenía seis meses de embarazo cuando perdió a su bebé

La actriz Demi Moore, madre de tres hijas junto a su exmarido Bruce Willis, se prepara estos días para el lanzamiento de su primer libro de memorias, una obra autobiográfica llamada ‘Inside Out’ que ha llevado a la estrella de cine a hablar sin tapujos sobre algunos de los capítulos más duros e impactantes de sus 56 años de vida.

Como publica este viernes el diario The New York Times, el medio que ha conseguido por adelantado varios extractos del volumen, la afamada intérprete se ha sincerado, entre otras muchas cosas, sobre un dramático episodio que hasta ahora no había salido siquiera a la luz: el aborto que sufrió durante su extinto matrimonio con Ashton Kutcher y cuando se encontraba ya en su sexto mes de gestación.

Semejante contratiempo tuvo lugar en una época muy delicada para la artista tanto a nivel profesional como personal, ya que a la falta de oportunidades laborales había que añadir un consumo de alcohol y de analgésicos compulsivo al que Demi llegó a atribuir en parte -pese a que dejó de tomarlos durante su embarazo- la pérdida de su bebé.

“Una parte de mi vida se estaba revelando de la peor forma posible. No tenía carrera y ya no tenía una relación”, habría afirmado la inolvidable protagonista de ‘Ghost’ sobre el impacto que tales adversidades tuvieron tanto en su estado de ánimo como en la buena marcha de su matrimonio con el intérprete.

Lejos de esforzarse por poner fin a esas dinámicas tan destructivas en los meses siguientes, Demi Moore se hundió aún más en ese pozo de apatía y depresión en el que se encontraba, acentuando su dependencia de la bebida y abandonando por completo los hábitos saludables en relación con su alimentación. “Todo empezó a ir mal, hasta mis órganos empezaron a cerrarse… La raíz de los problemas era muy fuerte, era una carga muy pesada”, habría escrito en ‘Inside Out’ sobre los trastornos digestivos que padeció en consecuencia.