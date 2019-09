Los vehículos eléctricos ‘ya no son solo para los ricos’

“¡Charge Up LA!” llega a la ciudad de Los Ángeles para mostrarle que cargar su auto resulta más barato y saludable para todos de lo que usted se imagina

Para dar inicio a la Semana Nacional del Manejo Eléctrico varias agencias se han unido para presentar por noveno año consecutivo el evento anual “¡Charge Up LA!”. Este evento permite a los asistentes conocer más de cerca los vehículos eléctricos y ¿por qué no? Hasta darse una vueltecita en ellos.

Pese a que el primer vehículo eléctrico debutó en Estados Unidos en 1889, no fue hasta finales de los años noventa que este comenzó a popularizarse. Sin embargo, en aquel momento su precio no era asequible para familias de bajos ingresos y medianos.

Por esta razón, el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP), patrocinador principal del evento, ofrece a los participantes la oportunidad de manejar un vehículo eléctrico (EV, por sus siglas en inglés) o un híbrido enchufable (PHEV), conocer una amplia gama de programas de reembolso y la oportunidad de hablar con propietarios de vehículos eléctricos y expertos de la industria sobre “conducción ecológica”.

Con el paso del tiempo los precios de los EV han ido bajando al mismo tiempo que la demanda y la tecnología aumenta, explicó Albert Rodríguez, portavoz de LADWP. “Ahora los vehículos eléctricos no son solo para los ricos solamente, pues son mucho más baratos que los de gas”.

Rodríguez dijo que, si los usuarios hacen cuentas, notarán que pueden ahorrarse dinero en arreglos mecánicos y cambios de aceite que se deben realizar continuamente a los vehículos de gasolina. Algo que no ocurre con los vehículos eléctricos.

Incentivos

LADWP ha estado a la vanguardia de los esfuerzos para promover la electrificación del transporte, proveyendo $12.7 millones en incentivos de EV residenciales y comerciales desde 2011; además de operar una de las flotas de vehículos recargables más grandes de la ciudad, con más de 700 vehículos totalmente eléctricos e híbridos.

Y para enfrentar la desventaja de encontrar lugares para cargar los EV, el LADWP espera tener 10,000 cargadores de vehículos eléctricos públicos, en lugares de trabajo y parques en Los Ángeles para 2022 y 25,000 para 2025.

Rodríguez dijo que desafortunadamente mucha gente no conoce de los reembolsos que se ofrecen para nuevos dueños de vehículos híbridos, razón por la cual vale la pena asistir al evento e informarse.

“El LADWP ofrece un reembolso por la instalación de cargadores en su casa”, dijo Rodríguez. “También las compañías [de vehículos] ofrecen una variedad de incentivos con la compra de un vehículo eléctrico”.

Otra razón, y una de las más importantes, para obtener un vehículo eléctrico, es para mejorar el medio ambiente.

El portavoz agregó que cada vez más la comunidad tiene interés por conducir vehículos que no contaminen el medio ambiente.

“Queremos un aire puro, un mejor legado para las futuras generaciones”, explicó el portavoz.

Los vehículos eléctricos ofrecen beneficios directos a nuestro medio ambiente al reducir las emisiones de carbono y mejorar la calidad del aire, explicó Martín Adams, gerente general e ingeniero-jefe de la empresa.

“LADWP apoya el crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos en nuestra ciudad no solo por los impactos ecológicos, sino también para ayudar a nuestros clientes a ahorrar dinero al cargar sus autos con electricidad en casa o en el trabajo, en lugar de abastecerse de combustible”, indicó Adams.

“Los vehículos eléctricos ahorran tiempo y dinero a los conductores, son mejores para el medio ambiente y son más divertidos de conducir”, añadió Joel Levin, director ejecutivo de Plug In America, organización que promueve y aboga por el uso de vehículos recargables que funcionan con electricidad doméstica y renovable.

“¡Charge Up LA!” es una gran oportunidad para ponerse al volante, hablar con los conductores de vehículos eléctricos, aprender sobre los programas de ahorro de dinero y descubrir por qué casi 600,000 californianos se han cambiado a la conducción eléctrica”, subrayó Levin.

El evento “Charge Up LA!” se llevará a cabo este sábado 14 de septiembre de 10 a.m. a 3 p.m. en el Frank Hotchkin Memorial Training Center, 1700 Stadium Way en Los Ángeles.

Para más información visite: https://driveelectricweek.org/event.php?eventid=1951