Sandra Echeverría y el reto actoral de ‘La Usurpadora’ interpretando a gemelas

La actriz también nos habla del icónico personaje antagónico de Paola y como se maneja en esta nueva versión

Sandra Echeverría se prepara para dar vida a “La Usurpadora“, la nueva versión de la telenovela original de Inés Rodena. Para la adaptación dentro del concepto de “Fábrica de Sueños” en Televisa se le ha dado vuelta completamente a la historia.

Se conservó el trueque entre las hermanas gemelas pero el escenario cambió y todo gira dentro del mundo de la política. Es Paola quien encuentra a su hermana perdida y la chantajea para hacerse pasar por la Primera Dama de México.

La serie de 25 capítulos estrena el Lunes 16 a las 9pm/8c por Univision y en promoción para su debut en Estados Unidos, pudimos hablar con la protagonista sobre este proyecto.

“Nos ha ido súper bien en México, rompimos récord de audiencia. Estamos muy emocionados por la respuesta de la gente. Es increíble porque mucha gente que ya no veía telenovelas está empezando a ver ‘La Usurpadora'”, nos dijo Echeverría del éxito de la serie en México.

Esta nueva versión está planteada desde un lugar más realista y las diferencias entre las hermanas son mas sutil. El reto actoral para Echeverría es marcar la diferencia entre Paola y Paulina, cosa que no sería fácil.

“Quisimos hacer dos personajes reales y humanos y no caricaturas de la buena y la mala. Los dos personajes pasan por cosas súper fuertes y todo el tiempo es un sube y baja de emociones para Paola y Paulina. Una tiene un acento colombiano porque creció en Colombia y la otra tiene acento mexicano. Tienen que pasar por diferentes etapas de acento. Paulina a la hora de entrar a ser la Primera Dama como ‘usurpadora’ tiene que quitarse el acento colombiano pero después se le sale y luego empieza a hablar mexicano… era un ir y venir de todo”, explicó Echeverría.

Todos recordamos a “La Usurpadora” de Gabriela Spanic y especialmente a la villana Paola Bracho que era mala por ser mala. Para la adaptación, se le dio un trasfondo a la antagonista que le da matices y una razón de ser.

“Tratamos de hacer una persona vulnerable porque es una chica que fue dada en adopción, ella no sabe porque, y crece con una familia que tiene mucho dinero pero no le dan amor. Hay una parte en donde realmente justificas a Paola de porque es como es y porque tiene tanto rencor. No es que sea mala, creció sola y van a ver muchas capas de Paola en donde la entiendes, después la justificas y luego te enoja”, dijo sobre la villana.

Echeverría también nos habló de como inicialmente había críticas en su contra, mismas que cambiaron cuando el público empezó a ver su trabajo en pantalla.

“Es bien padre escuchar los comentarios de la gente que decían que no entendían porque [me había quedado] hasta que la vi y ahora me encanta. Hoy en día leemos comentarios y te juro que el 99% son positivos. Siempre habrá uno que otro hater que no le gusta y no pasada nada. La realidad es que están impresionados y hemos rebasado las expectativas de la gente lo cual está increíble”, concluyó.