En exclusiva, Aracely Arámbula nos confirma el fin de su contrato con Telemundo: “Es una decisión de ser libre”

Además les contesta a todos los que aseguran que en las grabaciones provoca conflictos

Hace unos días te contamos que, después de siete años de exclusividad con Telemundo, se había terminado el contrato de Aracely Arámbula con la cadena. Varias fuentes, tanto cercanas a la actriz como a la producción de su última serie, ‘La Doña’, dieron diferentes versiones de la causa.

En exclusiva, Aracely Arámbula se comunicó con nosotros y ella en persona no solo nos confirma que sí terminó su exclusividad con Telemundo, sino que además nos aclara que fue una decisión tomada por ella y su hermano, y le responde a todos los que la acusan de, por ejemplo, llegar tarde a las grabaciones, pedir cambio de maquillaje y no ser la mejor de las compañeras en las producciones.

Recordemos que, cuando le preguntamos a Telemundo por el final de su exclusividad de la actriz esto fue lo que nos dijo:

“Aracely Arámbula es una gran actriz y estrella, quien ha participado en múltiples producciones muy exitosas de Telemundo. Ella ha sido, y seguirá siendo, parte de la gran familia Telemundo. A medida que la industria de medios continúa evolucionando, también estamos transformando nuestra relación con los talentos, de manera de darles más flexibilidad de explorar múltiples proyectos, y nosotros poder mantener una relación muy cercana con ellos. Al mismo tiempo, continuaremos desarrollando y trabajando con talentos de acuerdo a las necesidades creativas de cada una de nuestras crecientes producciones en los distintos géneros.

Con valentía y de su propia voz aquí Arámbula da su versión y responde a todo y a todos:

Pregunta: ¿Terminó tu contrato de exclusividad con Telemundo, Aracely?

Aracely Arámbula: Nosotros sabíamos que este contrato terminaría antes de que comenzara ‘La Doña’, nosotros decidimos, por mi cuenta y la de mi hermano no seguir. Cuando se hizo ‘La Doña’ uno, pasaron dos años y medio sin hacer serie, de hecho me ofrecieron proyectos interesantes y no los pude tomar porque tenía la exclusividad. Entonces con este tema de que hay mucha libertad y todo, desde hace mucho tiempo habíamos decidido terminar este proyecto y estar libre, Telemundo lo sabía.

P: Es decir, ¿fue tu decisión no renovar el contrato de exclusividad?

A.A.: Sí, y es una decisión de no casarnos con nadie, de ser libre, yo no quiero que pase cosas como esas, mira ahorita ‘La Doña’ comienza a fin de año, de aquí a que termine y a que se grabe otro proyecto, ¿cuánto pasará? un año y medio, dos años… Yo no quiero perder el tiempo, con tanto que anda pasando, con series cortas… Ahorita termino, y tengo otro proyecto, esta semana tengo junta. Desde mayo mi hermano habló con ellos y les dijo que íbamos a terminar con este proyectos y nos dijeron que adelante, que la puerta estaba abierta.

P: ¿Hubo alguna intención de Telemundo de querer renovarte la exclusividad?

A.A.: Sí, ellos quieren hacer otra temporada de ‘La Doña’. Pero mi contrato fue con otra persona que ya no está en la cadena, hicimos un contrato padrísimo, lo veía más seguido, las cosas van cambiando, van renovando tanta gente, era una decisión tomada. Disfruté tanto mi proyecto de ‘La Doña’, pero yo tenía proyecto de otro lugar, tengo varios, quiero ser libre,. Te ata un poco el tema de la exclusividad. Ellos pagan un tiempo para que tú no estés en otros lugares, pero en este momento de mi vida yo quiero hacer otra cosa y si me llaman para hacer una tercera temporada de ‘La Doña’, estoy abierta.

P: ¿Se acabó tu tiempo de las exclusividades?

A.A.: Cada proyecto que tomo es único, de hecho cuando yo regresé a las novelas, después de mis hijos, a Televisa con ‘Corazón Salvaje’, fue por un proyecto, y por lo que no seguí con ellos es porque quería que tuviera exclusividad y no. Después Telemundo me ofrece dos proyectos, y los tomamos porque me fue muy bien con ‘La Patrona’, y luego otro, porque sale ‘La Doña’, pero se me hizo eterna la espera. De hecho, si me ofrecen hacer la tercera temporada de ‘MasterChef Latino’ no es lo mío, yo prefiero hacer una película o hacer una serie. Fue divertido, me gusta la cocina pero ni es lo mío, me gusta más comer. Tengo muy buenos amigos, los tres chef son amigos (Ennio Carota, Benito Molina, Claudia Sandoval). Yo le hice saber a Telemundo, mientras grababa ‘La Doña’ que no, que el contrato se terminaba ahora en septiembre.

P Anunciaste que ibas a estar en la segunda temporada de ‘MasteChef Latino’, pero después no te vimos…

A.A.: En los siete años con Telemundo hemos tenido varios contratos. Yo dije que iba a hacer ‘MasterChef Latino’ la segunda temporada en New York, incluso el programa se iba a grabar en México, lo cual me daba mucho gusto, pero se comenzó a grabar en febrero y por los tiempos no se podía. En realidad yo prefería grabar mil veces mi serie que un programa que no es lo mío, fue muy divertido hacerlo y la verdad lo hice porque estaba en Miami, no se iba a hacer la serie y me invitaron y dije perfecto, pero yo prefiero hacer ‘La Doña’.

P: ¿No te quedaste a disgusto por no estar en la segunda temporada de ‘MasterChef latino’?

A.A.: No, porque estaban cruzadísimos los tiempos. Yo estuve en contacto todo el tiempo con Ennio y Maru que son mis amigos, ellos terminaron y no pudieron ni venir porque yo ya estaba grabando. Yo los invité a las grabaciones.

P: Es el momento de romper mitos y saber qué es verdad y que no… ¿Es cierto que paras las grabaciones, que llegas tarde, que te tomas demasiado tiempo en maquillaje, que tienes siempre problemas con tus compañeros?

A.A.: Si fuera cierto ni me contratarían, ni hiciera series exitosas, ni hiciera el programa como el que hice con ‘MasterChef Latino’, ni grandes personas que están conmigo… Si yo estuviera en un ritmo militar, de todos modos no estarían contentos. Yo soy una persona muy compartida, que ayudo mucho, siempre ayudo a que lloren, a que la escenas salgan mejor, cuando con Ponce una escena no salía, que tiene una gran trayectoria, lo ayudaba, con David Zepeda, con Christian Bach nos adorábamos, no sucedería nada de estas cosas con toda la gente venenosa que dice y que no le gusta que te vaya bien. Si yo no fuera una persona profesional no me llamarían para hacer ahora una serie.

He trabajado sábados hasta las 11 de la noche y nadie dice nada, como mamá me tengo que levantar a las 6:30 AM, aunque tenga llamado a las 10 de la mañana.Si a veces tienen que esperar pues es un personaje muy arreglado y a la gente le gusta verte así, pero tiene que llevar un tiempo, no es lo mismo que un hombre se lave el cabello y lo tienen que peinar y ya. Tanta gente nueva que viene a la producción que para acoplar ese ritmo es muy difícil. Lo único que me dedico es a disfrutar , después de 2 años y medio yo quería disfrutar, siempre será sus palabras contra la mía, pero yo siempre respeto y admiro a las personas con las que trabajo.