Yolanda Andrade tacha de ‘cobarde’ a Verónica Castro y le pide hacer tregua de la paz

La presentadora de Televisa también pide la tregua de la paz

Yolanda Andrade ya quiere fumar la pipa de la paz con Verónica Castro después de todo el escándalo alrededor de su supuesta relación amorosa. La presentadora de televisión aclaró que ella nunca expuso a la protagonista de “Los Ricos También Lloran” y la tachó de “cobarde” por anunciar su retiro de los espectáculos.

“De mi boca no había salido su nombre, yo no lo dije, aunque me trajeron en chi… por mucho tiempo todos… Nunca lo hubiera dicho, nunca lo hubiera confirmado si Verónica no hubiera detonado ese misil que aventó al decir que no era lesbiana… Si se retira es por cobardía y no por mí, porque probablemente tiene otros trapos qué lavar”, declaró Andrade a la revista TVyNovelas.

Andrade que es abiertamente lesbiana dijo que el retiro de Castro es una mentira total.

“Verónica miente, ese anuncio que dio es mentira, está provocando más odio hacia mí. ¿Quién se va a retirar después de tantos años de carrera por un chisme de estos? Otras razones y cosas tendrá que no quiere que se sepan, va a regresar y decir que lo hizo porque su público lo pidió”, expresó.

Finalmente, Andrade dice querer hacer una tregua con Castro.

“A Verónica le pido la tregua de la paz, porque yo sé que me van a seguir preguntando y no sé qué va a decir ella porque ya se retiró… ¿O va a volver porque el público lo pidió? No sé. Siento que su mensaje lo hizo con coraje o con mucha inteligencia para que la gente me echara la culpa, pero ¿cómo se va a retirar? Yo estoy firme, fuerte, tengo la verdad y no he dicho ninguna mentira, y si ofendí a alguien diciendo la verdad, ofrezco una disculpa…”, concluyó.