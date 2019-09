La sorprendente revelación íntima de Shakira sobre su vida con Piqué

"No somos una pareja tradicional"

La cantante Shakira ha decidido abrir ligeramente las puertas de su ámbito más íntimo para que la opinión pública conozca un poco mejor el tipo de pareja tan poco “tradicional” que forma junto al futbolista Gerard Piqué, con quien tiene a los pequeños Milan (6) y Sasha (4) y al que ya le unen nueve años de sólida relación sentimental.

Evidentemente, parte de su peculiaridad reside en el hecho de que ambos son personajes muy mediáticos que triunfan en sus respectivas profesiones, pero la artista también opina que la forma en que compaginan sus compromisos laborales con las responsabilidades derivadas de su paternidad les hace lleva un estilo de vida francamente especial.

“Nunca hemos sido una pareja tradicional. No es que tengamos un acuerdo escrito en el que nos repartimos las tareas [domésticas], pero los dos somos padres muy involucrados y nos vamos manejando como podemos, apoyándonos mutuamente y también en nuestras familias. No sabemos otra manera de hacerlo”, ha explicado la estrella del pop en conversación con el suplemento Viva del diario argentino Clarín.

Uno de los grandes retos que, en ese sentido, ha de afrontar con frecuencia la artista colombiana va ligado a la añoranza que le invade cuando ha de separarse de su familia durante uno o dos meses, como ocurrió el año pasado durante su exitosa gira mundial ‘El Dorado’ o en su etapa como coach de la edición estadounidense de ‘La Voz’ en 2014.

“A veces es difícil cuando uno no puede ver a los niños durante un mes o más. Es duro, pero hacemos llamadas por Facetime, así que estamos en constante comunicación y eso ayuda”, ha añadido sobre el papel que juegan las nuevas tecnologías para reducir de alguna forma la distancia psicológica.

Además de hacer un extenso repaso a su larga e ilustre carrera musical y señalar varios de los obstáculos que hubo de superar a principios de los noventa -el menosprecio por ser mujer y la falta de plataformas para darse a conocer, entre otras-, la extrovertida vocalista también ha querido dejar claro que, por mucho que le interese la política y aquellas causas sociales que pueden abordarse desde ella, por el momento no se ve aspirando a algún alto cargo.

“No, la política no me tienta en absoluto. Creo que aporto mucho más estando donde estoy. Yo procuro trabajar con el gobierno, sea cual sea, porque la educación es un asunto de que todos coincidimos que es esencial para la paz, la estabilidad y la prosperidad”, ha asegurado en relación con la labor que desempeña su fundación ‘Pies descalzos’.