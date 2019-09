Video: Chiquis Rivera explica razón de no usar anillo, algo que le molesta a Lorenzo Méndez

La hija de Jenni Rivera confiesa la razón de no usar su anillo de compromiso

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez ya están felices y casados viviendo la vida en pareja. En el programa “The Riveras” de Universo el público ha podido ver lo que la intérprete de “Animate y Verás” ha vivido en los días antes de su gran boda.

Para despedir su soltería, sus amigas la invitaron a Las Vegas a que se desatara completamente y vaya que si lo hizo con un “stripper” que la manoseó completita.

Durante uno de los descansos una amiga de Rivera le preguntó porque no usaba su anillo de compromiso y la famosa explicó la razón.

“No me gustan los anillos”, dijo Chiquis.

La amiga de la cantante le aconsejó que se comprara una cadenita y colgara el anillo ahí. Rivera explicó que a su ahora esposo le molesta que no use su anillo.

“Lorenzo se molesta que no lo use, pero no es porque no quiera”, explicó. “Con o sin anillo seguiré siendo la mujer que tengo que ser. Pero [Lorenzo] se quiere sentir orgullos y que sepan que estoy comprometida.”

En la entrevista, Chiquis ahondó más en el tema.

“Nunca me ha gustado usar anillos. No lo hago por falta de respeto, si no que después de un tiempo me aprieta y me molesta. La única solución es usar [el anillo]. Él muere por tener su anillo, dice que lo usará diario”, comentó.