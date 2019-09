Julián Gil enciende las redes al mostrar cómo se baña… ¡Completamente desnudo!

El modelo argentino se destapó por completo y compartió un video mientras se bañaba

Sin pudor alguno, el actor Julián Gil platicó con sus fans de Instagram mientras se daba un baño. En el clip mostró su tonificado cuerpo y al momento de enjabonarse, decidió hablar de sus planes de trabajo y si actualmente se encuentra compartiendo su vida en pareja.

Tras la guerra de declaraciones que enfrentó con su ex pareja, Marjorie de Sousa y los problemas legales por la manutención de su hijo Matías, el actor se encuentra gozando de unas merecidas vacaciones en Grecia.

“Les cuento que estoy en Grecia, específicamente en Santorini, una isla que yo moría por venir y bueno es una isla que de alguna manera es afrodisíaca para uno venir solo”, expresó el galán de telenovelas.

En cuanto a los cuestionamientos de su actual pareja, aseguró que no tiene por qué decir si se encuentra con alguien o no. A pesar de ello, dejó claro que se está soltero y por el momento no le interesa sostener una relación amorosa: “Me estaban preguntando las redes sociales, me volvieron loco, me estaban preguntando en dónde y con quién estaba”.

Añadió: “La pregunta es, para qué quieren saber con quién estoy, pero si quieren saber, de repente que valga la pena que les diga, porque siempre han estado pendiente mi vida”, complaciendo a sus seguidoras.

El actor aseguró estar gozando de unos días en soledad: “Me gusta tomarme unos días para mí, estoy solo lo estoy disfrutando muchísimo me voy a divertir, me voy a pasear y puede que conozca gente…” respondió.

El modelo de 49 años finalizó el candente clip agradeciendo a sus fans por el apoyo y pidió que dejen de estar especulando.