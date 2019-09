FBI registra la casa y las oficinas del senador de Illinois Martin Sandoval

Los registros realizados por el FBI son la última acción de las investigaciones por corrupción pública en Illinois

Agentes federales allanaron el martes las oficinas de Springfield y Cicero del antiguo senador demócrata estatal de Illinois Martin Sandoval, así como la casa de su familia en Southwest Side en Chicago, como parte de una investigación criminal en curso en el estado de Illinois, reporta Chicago Tribune.

Los agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y del Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) están investigando las acusaciones de que Sandoval utilizó su posición oficial para dirigir negocios en al menos una compañía a cambio de sobornos, dijo una fuente con conocimiento del caso al Chicago Tribune.

Hasta el momento, no se han presentado acusaciones penales. Sandoval, quien ha estado en el cargo durante 17 años y preside el influyente Comité de Transporte del Senado, no pudo ser contactado el martes y no devolvieron las llamadas a su oficina.

En lo que se ha convertido en una escena familiar en Illinois, los agentes del FBI y del IRS pasaron horas a puertas cerradas en las oficinas de Sandoval en el capitolio estatal, donde un agente estacionado en un pasillo cercano ordenó retirarse a un reportero de Tribune cuando iba en busca de comentarios.

Poco después de las 12:30 p.m., al menos ocho hombres salieron de las oficinas demócratas del Senado con cajas de cartón, dos bolsas marrones con la etiqueta “evidencia” y lo que parecía ser una computadora de escritorio envuelta en plástico. Las cámaras de noticias rodaron cuando los agentes salieron del edificio, cargaron el material en dos SUV y se fueron.

Aproximadamente al mismo tiempo, a casi 200 millas de distancia, los agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en la oficina de distrito de Sandoval en la cuadra 5800 de West 35th Street en Cicero, así como en su antigua casa familiar en Gage Park, dijeron fuentes al Tribune.

Un hombre que abrió la puerta del edificio de tres pisos de ladrillo de Sandoval el martes dijo que el legislador no estaba.. Más tarde, dos funcionarios con cinturones de seguridad y esposas salieron de la casa para obtener carretillas con ruedas y las llevaron adentro. Uno se identificó como de la división criminal del IRS.

Un portavoz del FBI confirmó que los agentes estaban en el capitolio realizando “actividades policiales autorizadas”, pero declinó hacer más comentarios.

Las redadas marcaron la última en una serie de investigaciones de corrupción pública en curso que han enviado ondas de choque desde el Ayuntamiento a Springfield en los últimos 10 meses.

En noviembre de 2018, el FBI se hizo cargo de las oficinas del ayuntamiento del antiguo concejal Edward Burke, quien en ese momento era el poderoso presidente del Comité de Finanzas, y los agentes empapelaron las ventanas con papel de estraza marrón antes de bajar una escalera trasera con computadoras y archivos. Desde entonces, Burke ha sido acusado de cargos de extorsión alegando que utilizó su influencia para dirigir negocios a su firma de abogados privada. Él se ha declarado no culpable.

En junio, una escena similar se desarrolló cuando los agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en la oficina del barrio de Far South Side del influyente concejal Carrie Austin, el segundo miembro activo con más años de servicio del Ayuntamiento. Austin no ha sido acusado.

Sandoval es también el segundo senador estatal que se encuentra bajo la nube de una investigación federal.

El mes pasado, su colega el senador Thomas E. Cullerton de Villa Park, fue acusado de malversación de fondos alegando que se embolsó casi $275,000 dólares en salario y beneficios del sindicato Teamsters a pesar de hacer poco o ningún trabajo. Cullerton se ha declarado inocente, según Chicago Tribune.

Nacido en el barrio Back of the Yards en el lado sur de la ciudad de Chicago, Sandoval, de 55 años, ganó por primera vez las elecciones al Senado en 2002 con el apoyo del exalcalde de Chicago Richard M. Daley y la ahora extinta Organización Hispano Democrática, un ejército de mecenazgo que se derrumbó en medio de una investigación federal sobre prácticas de contratación en el Ayuntamiento.

La controversia a menudo ha perseguido la carrera política de Sandoval. En 2011, Sandoval se encontraba entre un puñado de legisladores cuyos registros de becas legislativas fueron revisados por las autoridades federales después de que los funcionarios de educación estatales los enviaran. El antiguo programa de becas, lleno de abusos durante mucho tiempo, finalmente fue abolido.

El mes pasado, Sandoval se enfrentó a críticas nacionales después de que unas fotos que mostraban a un hombre apuntando con una pistola falsa a alguien con una máscara que representaba al presidente Donald Trump fueron tomadas en un evento político de recaudación de fondos organizado por el senador y publicado en las redes sociales.

Sandoval se disculpó, dijo que no estaba al tanto del incidente cuando ocurrió y culpó a un vendedor contratado para proporcionar música y entretenimiento.

Con las redadas del martes, Sandoval se convirtió en el último asociado político de Madigan en enfrentar el escrutinio federal.