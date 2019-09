Gabriela Spanic, la actriz de ‘La Usurpadora’, podría ser expulsada de México

La actriz de 'La Usurpadora' se enfrenta a un juicio contra un reportero

En el Juzgado Civil de la Ciudad de México se llevó a cabo el encuentro entre el periodista Gustavo Adolfo Infante y la actriz Gaby Spanic. Recordemos que la actriz demandó al comunicador por daño moral, a lo que Infante le metió una contrademanda para hacer valer la libertada de expresión. A las afueras de los tribunales el abogado de Gustavo, Lic. Alonso Becerio, aseguró que la actriz podría ir a para a la cárcel o de plano salir del país.

“No buscamos un acuerdo con ella porque hay que defender el periodismo, la libertad de expresión, la señora ya no está en su mejor momento y busca utilizar el sistema judicial mexicano para hacerse popularidad. No va a poder acreditar el daño moral y económico mucho menos. Por tanta falsedad en la que incurre, ahora ya se colocó en un problema de naturaleza penal. Ahora, la autoridad penal puede citar a las personas que ella ha insultado y entonces ahí si va a haber un peso probatorio para determinar cuál es la conducta de esta señora”.

Continuó. “Si esto llega a las últimas consecuencias, la señora Spanic ya no podría ingresar al país de nueva cuenta o tuviera que pagar con una pena privativa de libertad, es decir con prisión. Dependiendo el delito que se le achaque porque hay delitos de fraude procesal, por falsedad de declaraciones… Esto se podría alargar hasta unos tres meses más”.

El Lic. Explicó de qué se trató el encuentro. “Se realizó el desahogo confesional, como era de esperarse ella incurrió en una serie de contradicciones y reconoció las diferencias que no solo ha tenido con Gustavo, si no que reconoció haber tenido diferencias con Mauricio Islas, Carmelita Salinas, Lucero, su propia asistente, Celeste, con una exfan y más, en total son más de 10 y son más de 200 hojas que hablan de esto”.

En la audiencia quedó claro que la actriz es problemática. “Es una persona que se maneja con falsedad. Por eso hay una contrademanda del señor Gustavo. Ella trajo un testigo pero no se le dio valor probatorio. Ella dice que Gustavo, a través de la labor periodística le causó un daño moral por manifestar que es una persona conflictiva y por eso pide que los medios le den una disculpa pública”, finalizó.