“No soy flaca como otras, mi cuerpo es diferente”: Dice Angélica Vale luego de aparecer con varios kilos menos

La actriz fue “chuleada” por sus fans en una fotografía que su agencia de relaciones públicas difundió y donde aparece más delgada

Aunque nunca le ha importado que hablen de su peso, Angélica Vale aseguró que no se considera una mujer gorda.

Esto luego de los comentarios que recibió por una fotografía que su agencia de relaciones públicas difundió y donde, según sus seguidores, luce mucho más delgada.

“Es muy raro que siempre me han dicho que he estado gorda, cuando siempre he sido una persona normal. Siempre me he considerado así, porque sé que no soy flaca como otras. Mi cuerpo es diferente.

“Después de mis hijos sí me puse gorda, después de mi segundo embarazo… Ahí si tenían que decirme gorda”, expresó Vale en entrevista telefónica.

En 2016, la hija de Angélica María perdió cerca de 14 kilos, luego de sufrir sobrepeso debido a un problema hormonal consecuencia de sus dos embarazos.

La actriz compartió que desde entonces nunca se ha sometido a dietas ni ejercicio extremo para recuperar su complexión.

“Ahora más bien me estoy recuperando, muy bien, gracias a Dios. Estoy volviendo a ser yo, aunque siempre me he sentido normal, porque no hecho ningún cambio drástico en mi vida.”

Continuó: “Me da gusto que me hayan ‘chuleado’, pero la subida de peso que tuve no fue por comerme a todo un país. Es algo normal de las mujeres embarazadas: tuve hormonas que se dispararon y ahora ya se pusieron en su lugar”.

Vale se concentra actualmente en sus proyectos, entre ellos la serie animada “Seis Manos”, que estrenará por Netflix el 3 de octubre, así como al bienestar de su familia.

“Me divertí muchísimo, nunca imagine hacer algo así, espero que les guste cuando vean la serie“, dijo sobre el proyecto, que mezcla artes marciales y tramas detectivescas en un ambiente muy mexicano.