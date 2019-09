¿Por qué McDonald’s no sirve hamburguesas en las mañanas?

Cocinar hamburguesas y huevos al mismo tiempo puede ser conflictivo

Como bien sabes, si quieres comprar hamburguesas, nuggets y papas fritas en McDonald’s, sólo te las venderán hasta después de las 10:30 de la mañana. Y es aquí donde mucha gente se pregunta: ¿por qué no ofrecen estos productos desde las 9 de la mañana que abren?

La razón es que, a medida que se fueron implementando platillos para el desayuno –como el McMuffin de huevo– nunca hicieron modificaciones a los instrumentos de cocina.

Esto creaba un problema, pues los productos que se vendían en el desayuno tenían que prepararse al mismo tiempo que las hamburguesas, pero esto complica las cosas, pues los huevos necesitan una temperatura diferente a la carne para cocinarse.

Es decir que no había forma de cocinar una hamburguesa a la temperatura que se tenía que tener la parrilla para hacer los huevos, por lo que mejor decidieron servir hamburguesas hasta más tarde.

Además, otro problema era el espacio para cocinar.

Demasiadas órdenes

En el año 2012, un cliente le preguntó a McDonald’s por redes sociales por qué no servía hamburguesas en la mañana, a lo que la empresa respondió: “La razón por la que no ofrecemos hamburguesas por la mañana es la misma razón por la que no podemos servir productos del menú de desayuno durante todo el día. Simplemente no hay suficiente espacio en las superficies de nuestras parrillas para cocinar huevos, tocino y nuestras hamburguesas al mismo tiempo”.

Con el tiempo, McDonald’s resolvió este problema y actualmente se ofrecen platillos de desayuno durante todo el día. Sin embargo, de todas formas, decidieron evitar servir hamburguesas en la mañana para que no se hagan largas filas y la gente no espere mucho tiempo para tener su orden.

Y es que, conforme avanza el día y se hace más tarde, la gente tiende a pedir menos platillos de desayuno y se va concentrando más en ordenar hamburguesas, por lo que ya no hay tanto conflicto en las preparaciones.

Por suerte, actualmente McDonald’s está haciendo pruebas en algunas sucursales de Australia en donde ofrece todos sus productos a todas horas, y si la empresa nota que puede ofrecer todos los productos sin perjudicar la experiencia del cliente, podría empezar a ofrecer hamburguesas en el desayuno.

–También te puede interesar: ¿Por qué el logo de McDonald’s es amarillo y rojo?