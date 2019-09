¡Por fin! Maluma presenta su dueto con J Balvin “Qué pena”

Las dos estrellas de la música urbana causan sensación con este esperado sencillo

Lo que todos los fans del reguetón esperaban por fin se ha hecho realidad: un dueto entre Maluma y J Balvin. Para muchos las dos máximas estrellas de ese estilo musical, han estrenado el sencillo “Qué pena”.

El track tiene mucho ritmo, y desde hace varias semanas ambos artistas dieron pistas y recordatorios en sus redes sociales sobre el estreno del videoclip, que muestra a Maluma y a J Balvin impecablemente vestidos. Al principio uno puede imaginar que serán rivales en la historia, pero poco después ambos se saludan y sonríen, para ingresar en un club nocturno e interpretar el tema.

A tan sólo unas horas de haberse estrenado el clip de “Qué pena” en YouTube, ya cuenta con casi dos millones de vistas; hace poco los comentarios de Maluma acerca de no haber resultado nominado al Latin Grammy dieron pie a que muchas estrellas de la música urbana se mostraran inconformes también al no figurar en las listas de competidores por el premio, y se diera a conocer la frase “Sin reggaetón no hay Latin Grammy“. A manera de ironía y a la vez como promoción a su nuevo sencillo, Maluma publicó una foto en su cuenta de Instagram con una escena del video, acompañada del mensaje “Sin #QuePena no hay Reggaetón”.

