Más de 100 organizaciones piden a EEUU ofrecer TPS a bahameños

El Estatus de Protección Temporal beneficiaría a cerca de 14,000 personas

Más de 100 organizaciones de política y derechos humanos han solicitado al director interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kevin McAleenan, que les otorgue TPS a los bahameños indocumentados que radican en Estados Unidos. Argumentan que la destrucción masiva que provocó el huracán Dorian es un factor suficiente para protegerlos de una eventual deportación a su país.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permitiría a los bahameños vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de forma provisoria. También sería una protección contra la deportación para aproximadamente 14,000 bahameños que ya radican en este país.

“El huracán Dorian, un huracán de categoría 5 y uno de los huracanes más fuertes del Atlántico en la historia registrada, tocó tierra por primera vez en las Bahamas el 1 de septiembre de 2019… Con vientos sostenidos de 185 mph, Dorian fue el huracán más fuerte registrado en golpear las Bahamas que causó muertes y lesiones, destrucción generalizada, desplazamiento masivo de residentes e interrupción grave de las condiciones de vida que afectaron a más de 76,000 personas“, se lee en la solicitud por escrito que fue enviada el pasado 25 de septiembre.

Las organizaciones se están basando en fundamentos legales que incluyen ejemplos históricos en las designaciones de países para recibir TPS debido a desastres ambientales.

“El Congreso creó TPS para este tipo de situaciones. Es inmoral y cruel deportar a los ciudadanos de las Bahamas a un país que está en proceso de reconstrucción después de un devastador huracán. Declarar categóricamente que la administración no designaría a Bahamas para TPS es prematuro, inapropiado y no refleja nuestros valores. Esta administración ya ha finalizado TPS para el 98 por ciento de los titulares. La situación de las Bahamas representa una oportunidad para expiar y revisar este uso equivocado de esta protección humanitaria vital”, dijo la directora de Defensa de la Red Católica de Inmigración Legal Inc., Jill Marie Bussey.

Por su parte, el gerente de Políticas de Black Alliance for Just Immigration, Mustafá Jumale, expresó que los bahameños extienden su hospitalidad a más de cinco millones de turistas estadounidenses cada año, por lo que considera justo y un deber ofrecerles ayuda en este momento de necesidad.

“Designar TPS para ciudadanos de las Bahamas y renunciar a los requisitos de visa es lo menos que Estados Unidos puede ofrecer en respuesta a esta crisis”, agregó Jumale.

Para la directora de Comunicaciones de Daily Kos, Carolyn Fiddler, negar TPS a los bahameños sería una “hipocresía” y un “acto inhumano”, por lo que hizo un llamado al presidente Donald Trump y su gobierno a que consideren ofrecer este beneficio a los bahameños indocumentados que radican en Estados Unidos.

Desde hace algunos días, el senador Marco Rubio se pronunció en Twitter sobre la posibilidad de dar TPS a los damnificados en Bahamas, su mensaje muestra que para él esto no es una opción.

“Las solicitudes de TPS para personas de Bahamas están bien intencionados. Pero el país está formado por 700 islas y 2000 cayos, la gran mayoría de los cuales están bien. La flexibilidad de la visa para personas de áreas afectadas, no TPS, es lo que han pedido y necesitan”, escribió Rubio.