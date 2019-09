¡Esos sí son festejos! Neymar, Mbappé y Verrati son captados en fiesta con supermodelos

View this post on Instagram

I will for ever cherish these memories !! I couldn’t dream for a better way to turn 25 🎂🎂 thank you so much for this 🔥 look fresh off the runway @mickaelcarpin @yproject_official to my glam @hoshounkpatin @makeupbykellymcclain and to my perfect team who made it all 🌟🌟 @davidkoskievic @davidsetrouk @fiveeyesproduction @domsavri @hodaroche @hotellutetia @perrierjouet @richardorlinski @airplayevent