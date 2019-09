Muere una joven al explotarle su celular mientras lo cargaba

Hay que tener cuidado de dónde se carga la batería del celular, no es seguro hacerlo sobre la cama u otras superficies que se puedan incendiar

Una joven de 14 años, Alua Asetkyzy Abzalbek, natural de Kazajistán, perdió la vida por la explosión de la batería de su celular.

La adolescente lo tenía bajo la almohada cuando se fue a dormir para escuchar música mientras lo cargaba conectándolo a la red eléctrica en un enchufe cercano. A la mañana siguiente, su familia la encontró muerta con la batería hecha añicos cerca de su cabeza.

Los familiares llamaron a emergencias de inmediato, pero cuando llegaron los paramédicos no pudieron hacer nada más que confirmar su muerte. Expertos forenses desvelaron horas más tarde que el celular explotó por la mañana tras sobrecalentarse mientras cargaba, según los medios locales.

“Todavía no me lo puedo creer. Eras la mejor. Habíamos estado juntas desde la adolescencia. Va a ser muy duro para mí estar sin ti. Me has dejado para siempre”, escribió en redes sociales la mejor amiga de la fallecida, Ayazhan Dolasheva.

La marca del celular causante de la muerte no ha sido revelada. En cualquier caso, no es el primer caso de celulares que causan lesiones por sobrecalentarse y que explotan, provocando heridas que pueden resultar fatales, como en este caso.