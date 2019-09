VIDEO: Ciudad californiana sufre raros fenómenos meteorológicos. ¡Hasta un tornado con granizo!

Extraños fenómenos meteorológicos adversos han golpeado durante todo el fin de semana a la ciudad californiana de Davis. A la zona llegó de repente un tornado, granizo y bajas temperaturas durante la madrugada. Por suerte, el impetuoso viento no causó ningún destrozo en la zona.

Shasha Fields, una de las personas que vivió el tornado y que lo inmortalizó para Twitter, dijo a CNN que ella y su novio, Tom Nolan, habían llegado cerca del pequeño huracán. En el video se puede escuchar a Nolan, un aficionado cazador de tormentas, gritando emocionado al tornado: “mírate, eres hermoso”.

Tom and I went storm chasing today and got some amazing footage of this tornado off of 102 in Davis, CA. Sound on to hear Tom being very excited and me being very scared lol pic.twitter.com/uJ86FIPu1E

— Shasta Fields (@ShastaFieldss) September 29, 2019