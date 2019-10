Yuri le envía contundente mensaje a la hija menor de José José

La cantante le pidió a Sara que les permita a todos los mexicanos despedir al “Príncipe de la canción”

Durante la celebración por la develación de placa por las 300 representaciones de la obra musical “Cats”, y con sentimientos encontrados, Yuri habló con la prensa sobre la muerte de José José.

“Se han ido muchos íconos últimamente, pero José José era diferente, en el aspecto como persona”

En cuanto a otras figuras del medio del espectáculo que han partido, aseguró que todos la trataron bien y ha tenido la fortuna de ser muy amada, mencionando a Juan Gabriel, pero hablando específicamente de “El príncipe de la canción”, dijo:

“A mí sí me ha pegado, pensé que me iba a doler como todos porque lo conocí, no fue mi amigo porque éramos de otra época, pero si les puedo decir que, si duele muchísimo”, visiblemente consternada expresó.

Aprovechó para enviarle un respetuoso mensaje a Sara Sosa, hija menor del intérprete de “La nave del olvido”:

“Ojalá que su hija nos deje despedirlo. Este país quiere despedir a José y sus amigos también y sus compañeros“, dijo contundente.

La cantante no quiso hablar más por respeto a sus compañeros de la obra y porque se encontraban en medio de la celebración, pero prometió que pronto contará las anécdotas espectaculares que vivió a lado de José José, ya que tuvo la oportunidad de cantar con él y desde niña le dio consejos, además de compartir grandes momentos en los escenarios y fuera de ellos.