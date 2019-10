Hombre reconoce pedir sexo a su hijastra a cambio de ayuda con trámites de inmigración

El hombre está acusado de solicitar prostitución y de tráfico de personas

Un hombre de 74 años de Grand Island, Nebraska, ha sido arrestado por presionar a su hijastra de 18 años para tener relaciones sexuales a cambio de ayuda con sus trámites migratorios, según ha informado el diario Grand Island Independent.

El sospechoso admitió haberle preguntado a la joven qué sería capaz de sacrificar a cambio de los documentos de inmigración, según la policía.

La mujer contactó a la policía luego de la solicitud.

El hombre fue acusado este lunes de solicitar prostitución por la corte del condado de Hall.

El crimen podría ser considerado tráfico humano, así como agresión sexual, ha indicado el oficial policial Jim Duering.

Los traficantes buscan personas vulnerables, ha dicho Duering, agregando que en esa área y, probablemente a nivel nacional, las personas más vulnerables a este tipo de actividad son los inmigrantes y los drogadictos.

En tales casos, la víctima puede ser o no un miembro de la familia; la forma en la que ocurrió este supuesto crimen “es ejemplo perfecto de la trata de personas“, ha dicho Duering, ya que el hombre presuntamente estaba tratando de usar el poder, el control y la influencia sobre una persona vulnerable para obtener un favor sexual.

El oficial ha señalado que es muy probable que el sospechoso ni siquiera tuviera los medios para ayudar en dicho proceso de inmigración, “pero si ella no conoce las leyes de inmigración y no conoce el proceso, es posible que ella no lo supiera”.

“Eso también es bastante común. Muchas de estas personas prometen cosas que no pueden cumplir”, ha agregado.

No obstante, existe la posibilidad de que el hombre haya estado organizando un matrimonio con un ciudadano estadounidense o que haya tenido acceso a otros pasos útiles para intervenir en el proceso, ha dicho Duering.

Este tipo de trata de personas es el menos reportado “porque los inmigrantes a menudo tienen miedo de ir a la policía“, ha concluido.

La educación pública probablemente fue útil para que la joven reportara la solicitud y se pudiera prevenir la agresión sexual. La policía no sabe si este tipo de esquema ocurre mucho, pero las víctimas no reportan esas propuestas ante la policía muy a menudo, ha dicho Duering.

Las autoridades fijaron una fianza de 10,000 dólares y programaron una audiencia preliminar para el 18 de noviembre.

Por Alexandra Plazas

