¡Aseguran que Kylie Jenner y Travis Scott terminaron su relación!

La empresaria acudió sin el rapero a la boda de Justin y Hailey Bieber

Kylie Jenner y el rapero Travis Scott decidieron ponerle fin a su relación, reportó TMZ.

De acuerdo con fuentes, la ex pareja fue vista públicamente por última vez en el estreno del documental Look Mom, I Can Fly, en Santa Monica, California, el pasado 27 de agosto.

Tras intentos de hacer funcionar su relación, las celebridades prefirieron alejarse hace varias semanas, aunque informantes apuntan que la ruptura podría no ser definitiva.

Jenner acudió sin Scott a la boda de Justin y Hailey Bieber este lunes, momento que creó interrogantes entre sus seguidores.

La ex pareja hizo público su noviazgo en abril de 2017, en Coachella, y un par de meses después, ella quedó embarazada de la hija de ambos, Stormi, a quien dio a luz en febrero del año pasado.