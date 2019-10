Putin bromea sobre las elecciones de 2020 en EEUU y dice que Rusia se entrometerá

El presidente ruso se burla también de la crisis política en EEUU

El presidente ruso, Vladimir Putin, se burló de la actual crisis política en Estados Unidos bromeando sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del 2020 el miércoles.

Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones que Rusia podría interferir en las elecciones estadounidenses de 2020, respondió: “Te diré un secreto: sí, definitivamente lo haremos”, dijo Putin. “Simplemente no se lo digas a nadie”, agregó, en un susurro escénico, reporta CNN.

Putin apareció en un panel en la Semana de la Energía de Rusia, junto con el Secretario General de la OPEP, Mohammed Barkindo, y otros. “Sabes, tenemos suficientes problemas propios”, continuó Putin. “Estamos comprometidos a resolver problemas internos y estamos enfocados principalmente en esto”.

Putin también comentó sobre el escándalo que rodeó la llamada del presidente Trump, el 25 de julio con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, y dijo que Moscú solicitó a la Casa Blanca que revelara detalles de su conversación de 2018 con Trump en Helsinki.

“Mire, no he sido presidente toda mi vida, pero mi vida anterior me enseñó que cualquiera de mis conversaciones puede hacerse pública”, dijo Putin cuando se le preguntó sobre el escándalo Trump-Ucrania y la consiguiente investigación de juicio político. “Siempre procedo así”.

Putin agregó: “Entonces, cuando hubo intentos de lanzar un escándalo con respecto a mi reunión con Trump en Helsinki, le dijimos directamente a la administración que solo lo publicara. Si alguien quiere saber algo, simplemente publíquelo, no nos importa”.

La Casa Blanca enfrentó preguntas después de la cumbre de Helsinki cuando se supo que la transcripción oficial de la cumbre Trump-Putin Helsinki omitió una parte de una pregunta. Trump también se ha enfrentado a críticas por su confiscación de notas del traductor de una conversación separada con Putin.

“Les aseguro que no había nada que hubiera comprometido al presidente Trump allí”, dijo Putin. “Por lo que yo entiendo, no lo han hecho por principio, hay algunas cosas que no deberían ser públicas”.

La llamada telefónica de Trump con el presidente de Ucrania provocó una denuncia que desde entonces ha llevado a una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos.