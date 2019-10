Viaja sentada en su propia orina porque la aerolínea no le permite usar el lavabo

La mujer, que viajaba de Bogotá a Toronto, insiste en que recibió un trato denigrante por parte de la tripulación y no la dejaron usar el baño

Una mujer afirma que se vio obligada a permanecer sentada durante siete horas en su propia orina en un vuelo después de que la tripulación de cabina le negó el acceso al baño.

La mujer de 26 años volaba de regreso al aeropuerto de Dublín, Irlanda, desde Bogotá, en Colombia, en un vuelo de Air Canada el mes pasado.

En el primer tramo del viaje de Bogotá a Toronto, el vuelo se retrasó unas dos horas.

La mujer le contó a Dublin Live que se acercó al personal varias veces para rogarle que usar el baño, pero no se lo permitieron.

“Pregunté cuatro veces durante un período de dos horas si podía usar el baño y le dije a un miembro de la tripulación de cabina que era una emergencia y que iba a tener un accidente si no me dejaban. Me dijeron de forma muy agresiva que regresara a mi asiento y me negaron el acceso al baño. Pasó lo que tenía que pasar, no me pude aguantar”.

La joven afirma que se vio obligada a quedar sentada en su propia orina durante siete horas hasta que el avión llegó y pudo hacer escala en Toronto.

“Cuando salía del avión busqué a los diferentes miembros de la tripulación a quienes les había pedido usara el baño para que supieran lo disgustada que estaba por cómo me trataron, pero estaban en la parte trasera del avión”, añadió la mujer a su declaración.

La mujer explica que tuvo que pagar un hotel en la ciudad canadiense para poder ducharse y cambiarse de ropa.

Al regresar a casa, se quejó a la aerolínea. Luego admitieron que deberían haberle permitido usar el baño y le pidieron disculpas.

Según los informes, Air Canada le ofreció un cupón para vuelos con la aerolínea por un valor de $ 380 dólares. A la afectada pasajera no le pareció suficiente, ya que solo puede volar con ello y la mujer admite que no quiere volar nunca más con Air Canada.