Aracely Arámbula se despide de José José

Recordaremos por siempre su inigualable voz 🙏🏻✨millones de recuerdos hermosos con los que crecimos escuchando al príncipe de nuestro Mexico y el mundo cantandole a tantos corazones que nos hemos enamorado y seguiremos escuchando esa privilegiada voz 🙏🏻 me uno a su perdida y los abrazo con todo el corazón queridísimos @anel_norenamx Pepe y Marisol bendiciones ✨🙏🏻✨