Rosalía es una seductora en sus vídeos de Twitter

View this post on Instagram

🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 estamos encendidoooooooosssssss???? comenta el fuego q sientes después de ver el video🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥