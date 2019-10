Abe Cruz entra a ‘Exatlón’ de Telemundo: ‘No creo que haya nada peor que vivir en la cárcel’

Antes de su entrada al "Exatlón" pudimos hablar con el nuevo integrante de Famosos

Abe Cruz es uno de los nuevos elementos que se unió al reto del “Exatlón” en Telemundo. Su historia es bastante interesante ya que es un expresidiario quien, a raíz de su experiencia en la cárcel, se convirtió en un motivador.

Antes de su entrada a la competencia extrema pudimos hablar con Cruz para saber como se sentía ante este reto.

“Estoy triste porque voy a dejar a mi familia pero al mismo tiempo es un sueño que se está convirtiendo en realidad”, nos contó vía telefónica. “Estoy muy emocionado y listo”.

Los objetivos del nuevo integrante de “Exatlón” son claros al querer mostrar que toda persona que quiera cambiar merece una segunda oportunidad.

“La más importante es ser un ejemplo para enseñar que todo es posible en esta vida. Yo empecé desde el piso, yo estaba en la cárcel y cada persona [con la que hablaba] me decía que no tenía futuro y que no iba a hacer nada en mi vida. Yo quiero ser un ejemplo para las personas que tienen distintos challenges y problemas en la vida porque cada persona en este planeta tiene problemas y se necesitan enfocar en una solución”, explicó.

Cruz nos contó también como se preparó para entrar al reality show de Telemundo.

“Desde 11 o 12 semanas yo no he levantado pesas, yo estaba más grande, tenía como 15 libras más de músculo y no podía correr. Dejé las pesas y he estado corriendo en la arena y entrenando para la resistencia”, dijo.

“Exatlón” prueba los límites de sus participantes y habiendo estado en la cárcel, Cruz podría tener una ventaja en ese aspecto.

“Yo siento que Dios me puso obstáculos en mi vida. Cuando estuve en la cárcel estuve más de 3 años, durmiendo en el piso, comiendo lo mínimo cada día. Yo no tenía agua por 17 días cuando estaba en la cárcel. En mi celda no había agua y cuando salí de la celda me desmayé porque [estaba deshidratado]. Todo lo que yo he vivido pero yo no creo que haya nada peor que vivir en la cárcel sin nada”, dijo sobre el Exatlón.

