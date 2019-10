“Impeachment” a Trump: el vicepresidente recibe un pedido de documentos de la Cámara

El vicepresidente defendió ayer que Trump pida públicamente a China que investigue a Joe Biden

Los demócratas de la Cámara de Representantes pidieron el viernes al vicepresidente Mike Pence que entregue una serie de documentos antes del 15 de octubre, como parte de su investigación de juicio político al presidente Donald Trump, reporta USA Today.

Los demócratas dijeron que están investigando cualquier papel que Pence haya jugado en los esfuerzos de Trumps para presionar al presidente ucraniano para que se investigue a Joe Biden.

“Ayer, usted pareció condonar los esfuerzos del presidente Trump para presionar a las potencias extranjeras a atacar a los opositores políticos del presidente con teorías de conspiración infundadas”, escribieron a Pence los presidentes de los Comités de Inteligencia, Asuntos Exteriores y Supervisión de la Cámara.

“No está claro hasta qué punto tenía conocimiento de aspectos específicos de algunos de estos eventos”, dice la carta.

Pence dijo el jueves que “valía la pena investigar” el hecho de que el hijo de Biden, Hunter, sirvió en la gerencia de una compañía de gas ucraniana cuando su padre era el hombre clave de la administración de Obama en Ucrania.

“Y el presidente dejó muy claro que él cree que… otras naciones alrededor del mundo también deberían analizarlo”, dijo Pence a los periodistas durante un viaje a Arizona.

Los presidentes de los comités de la Cámara que lideran la investigación escribieron en su carta a Pence que el incumplimiento de la solicitud hecha en el documento de tres páginas será evidencia de obstrucción a la investigación de juicio político de la Cámara y “puede usarse como una inferencia adversa contra usted y el presidente . ”

La portavoz de Pence dijo que la carta fue enviada a la Oficina del Consejo de la Casa Blanca para una respuesta.

“Dado el alcance, no parece ser una solicitud seria, sino solo otro intento de los demócratas de Do Nothing para llamar la atención sobre su destitución partidista”, dijo la portavoz Katie Waldman en un comunicado.

La Casa Blanca ha indicado que no cooperará con las solicitudes de documentos a menos y hasta que la Cámara en pleno vote para autorizar la investigación de juicio político.

El miércoles, los demócratas amenazaron con citar a la Casa Blanca si no entregaba el viernes una variedad de documentos que incluyen cualquier comunicación que la oficina de Pence tuviera sobre las interacciones de la administración con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

Los demócratas sostienen que el pedido de Trump a Ucrania fue ilegal porque estaba invitando a un líder extranjero a tomar medidas contra un rival político.

Pence dijo a los periodistas el jueves que nunca discutió sobre los Bidens con Zelenskiy, pero que habían hablado de “corrupción” en el país en general.