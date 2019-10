¡La fruta más rica en hierro! Perfecto aliado para anemia, gota y artritis

Las fresas poseen un altísimo contenido en minerales, es por ello que son una fruta poderosa para tratar diferentes padecimientos entre los que destacan casos de déficit nutricional, anemia y desequilibrios minerales. Su consumo es benéfico en la prevención de enfermedades cardiovasculares, diabetes y sobrepeso

Las fresas también conocidas como frutilla o frantera son el fruto del fresal, es una planta que pertenece a la familia de las rosáceas y su nombre botánico corresponde a Fragaria vesca, es una palabra que deriva del latín fragans que significa “olorosa” es por ello su maravillosa fragancia que se distingue en todos lados.

Son maravillosas por su riqueza mineral, destaca principalmente por su extraordinario aporte en hierro es la fruta más rica en este mineral, también aporta altísimos niveles de magnesio. Entre otros minerales, contiene un buen aporte de potasio, calcio, fósforo, manganeso, cobre y silicio; por todas estas propiedades es la perfecta cura para la anemia y deficiencias nutricionales.

Las vitaminas no se quedan atrás esta colorida frutilla cuenta con un magnífico aporte en vitamina C, K y ácido fólico. Consumir 100 gramos de fresas cubre en un 100% las necesidades diarias del organismo en vitamina C.

Propiedades medicinales de la fresa

1. Poderoso aliado contra la gota y artritis

Las fresas aportan grandes propiedades antiinflamatorias y alcalinizantes, en combinación con su riqueza en calcio y potasio actúan eliminando los excesos de ácido úrico. Los romanos la utilizaban como el mejor remedio natural para tratar las dolencias causadas por los ataques de gota, derivados de días de excesos en comida y vino. También destaca su acción diurética que influye positivamente eliminando todo tipo de líquidos retenidos y favorece la eliminación del ácido úrico.

2. De las mejores frutas para bajar de peso

Son una de las frutas que menor contenido calórico aporta, gozan de cierta acidez por lo que no tienen grandes aportes en azúcares, destacan por su gran contenido en fibra lo que les brinda un efecto saciante; 100 gramos de fresas contienen únicamente 35 calorías. Su mayor beneficio para perder peso se encuentra en su contenido en antocianinas responsables de su color rojo vibrante y de quemar la grasa corporal almacenada.

3. Mejora la salud cardiovascular

Otra vez, sus maravillosas antocianinas son las responsables de darles una gran capacidad para eliminar las respuestas inflamatorias del cuerpo. De tal manera que actúan eliminando los lípidos acumulados en las paredes arteriales, responsables del colesterol alto y se reduce en un alto porcentaje el riesgo de padecer hipertensión, esto es debido a su alto contenido en potasio responsable de aumentar la formación de orina (diuresis).

4. Alto contenido en ácido fólico, buen alimento para embarazadas y niños

Son la fruta perfecta para personas que requieren elevar sus niveles de ácido fólico y hierro, ya que tienen grandes cantidades. Debido a su poca cantidad en azúcar son perfectas para colación de embarazadas y niños, aportan energía de calidad.

5. Poderoso antioxidante

Son uno de los alimentos con mayor poder antioxidante que le otorga maravillosos beneficios como antiinflamatorio y anticoagulante natural, de tal manera que actúan positivamente sobre algunas mutaciones cancerígenas. Sus compuestos fenólicos actúan positivamente sobre las células y ayudan a eliminar los radicales libres y prevenir el envejecimiento prematuro.

Ahora ya lo sabes existen grandes razones por las cuales es indispensable incluir fresas en tu dieta, son versátiles ya que forman parte indiscutible de la gastronomía a nivel mundial, son la base de exquisitas recetas entre las que destacan jugos naturales, smothies, ensaladas, salsas, helados y un sin fin de suculentos postres.