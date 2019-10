Policía y mariachi, las dos pasiones de Chris Reza, un detective del LAPD

Le llena de orgullo interpretar la música mexicana , y así ganar la confianza de la comunidad angelina a la que sirve

Chris Reza no nació en México sino en Los Ángeles, pero la pasión por la música de mariachi la heredó de su madre, una inmigrante mexicana. No fue hasta que se convirtió en oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) cuando empezó a cantar profesionalmente con mariachi, vestido con su uniforme policiaco.

“Es un orgullo cantar con mariachi y al mismo tiempo desarrollar la confianza y la relación del LAPD con la comunidad”, dice Reza, quien desde hace dos años trabaja como detective y recientemente fue cambiado a la estación del LAPD en el sureste de Los Ángeles.

Este investigador de la policía nació en el Hospital de los Doctores del este de Los Ángeles. Sus padres son de origen mexicano. Su mamá de Mexicali, Baja California Norte, y la familia de su papá es de Chihuahua.

“Comencé a cantar desde muy joven. Siempre me gustó la música. Fue algo que me enseñó mi mamá y siempre cantaba con ella. Cuando empecé a cantar en fiestas con mariachi en vivo, es cuando se prendió una pasión en mí. Dije, esto es lo que quiero hacer de una manera u otra”, recuerda.

Su primera presentación profesional, calcula, fue hace unos 13 años. “Fue algo que organizamos varios amigos. Canté en un show de talentos en un restaurante. Hice amigos con el Mariachi Sol de México y las cosas se fueron dando”.

Desde hace 15 años Reza toma clases de canto con un maestro particular. “Sigo yendo una vez a la semana si me deja mi trabajo”.

El artista trabaja para el LAPD desde 2004. “Hasta hace dos años fui un oficial en la calle. No hay nada como estar ayudando a las víctimas e interactuar con la comunidad, pero mi nuevo trabajo como detective, investigando homicidios, es muy interesante y me gusta mucho también”, subraya.

En medio de su trabajo de investigación, Reza encuentra pedacitos de tiempo para cantar con mariachi.

Por mucho tiempo cantó vestido de charro acompañando al Mariachi Vargas, pero en una quinceañera que el LAPD le organizó a una muchacha cuya madre iba a morir, se animó a cantar vestido de policía porque había muchos oficiales uniformados en la fiesta. Tuvo tanto éxito su presentación cantando mariachi con su uniforme del LAPD, que a partir de entonces ya no se lo quita para interpretar con mariachi. “Ahora todos quieren que cante uniformado de policía. Al principio dije, pero a mí me gusta mucho el traje de charro”.

Sin embargo, Reza decidió cantar con el uniforme de policía porque dice que además de ser muy bonito, llama mucho la atención a la gente.

Para el joven policía, cantar con el mariachi ataviado con su uniforme de policía, ayuda a promover una buena imagen del LAPD y la confianza de la comunidad hacia la corporación policiaca.

“Somos partes de la comunidad y cuando canto, interactúo con ellos. Al LAPD le gusta los resultados y cómo responde la gente”, comenta.

Así pues, a través de su participación como intérprete de mariachi ha logrado establecer una relación de confianza con los angelinos. “La gente se me acerca, me pide consejo y ayuda sobre sus problemas”.

Reza se presenta en diferentes festivales o en eventos a los que invitan al LAPD. “Me da mucho gusto combinar mis dos pasiones, la música y la policía”, asegura.

Él no cobra por sus presentaciones, solo el mariachi que lo acompaña. En ocasiones, canta con el mariachi Los Servidores formado por policías de varias corporaciones policiacas de diferentes condados de California.

“Es muy difícil que nos juntemos por las obligaciones que tenemos cada una. Algunas veces podemos hacerlo, pero si no, me apoyo con varios mariachis que me ayudan en mis presentaciones”, explica.

Asimismo, reconoce que le hace feliz recibir los comentarios de apoyo hacia su trabajo artístico. “Me llegan mensajes muy emotivos. Me doy cuenta que vale la pena este esfuerzo y no quiero parar. Al cantar con mariachi ayudo a cambiar la manera de pensar sobre el LAPD”, indica.

En lo personal, admite que le da mucho orgullo haber nacido en Los Ángeles y cantar y vivir la cultura de sus padres a través del mariachi. “Cuando canto, la gente recuerda a su México, sus parientes, su niñez. Me llena de satisfacción que me vean como uno de sus hijos”.

Reza tiene 42 años de edad y es padre de dos hijos de 9 y 7.

Cuando se sube al escenario, rodeado de los integrantes del mariachi, con su impecable uniforme de policía del LAPD, Reza se entrega al público al cantar con mucho sentimiento la canción mexicana. Cuando termina, la gente lo aplaude y le piden otra y otra. Al concluir su presentación, lo abrazan y le piden una foto para el Face.