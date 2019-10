VIDEOS: Nuevo teleférico de Disney World falla y deja a personas en el aire ¡más de 3 horas!

Un fallo en el teleférico Skyliner de Disney World, Florida, dejó la tarde de este sábado a decenas de personas atrapadas en el aire. El aparato, que se inauguró la semana pasada, estuvo colgado durante más de tres horas.

The new Disney Skyliner at Walt Disney World has over 300 gondolas across 3 different lines! #DisneySkyliner #WaltDisneyWorld pic.twitter.com/gmCX5N2hrq

“Una de las líneas de Disney Skyliner sufrió un contratiempo la noche el sábado”, dijo la compañía en un comunicado. Disney también anunció que eso provocaría el cierre del servicio mientras investigan qué pasó.

Aunque el comunicado no indicó exactamente cuántas personas viajaba en el Skyliner en el momento del incidente, sí aseguró que nadie había resultado herido.

Fueron usuarios de las redes sociales quienes ampliaron la información desde su experiencia dentro del teleférico. “Fue mi primer y último viaje en el Skyliner, 3 horas y 20 minutos es suficiente para mí”.

#BREAKING: Guests at Walt Disney World have gotten stuck on the new Skyliner gondolas and are being evacuated by rescue crews. DETAILS: https://t.co/ZSo2PpV8Km #disneyskyliner pic.twitter.com/QuINwlfj2C

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) October 6, 2019