Chiquis Rivera presume piernas y curvas en atuendo sensual

Los esperamos este próximo 7 de Noviembre @premiodelaradio! Ya puedes VOTAR!! 👉🏻 www.PremiosDeLaRadio.com/vota Súper emocionada y agradecida por mis dos nominaciones! 🤗🙏🏻 #BossBeeNation Glam: @jessyykatt @tonywonderhandsss ✨