Saturno supera a Júpiter como el planeta que tiene más lunas

Los expertos descubren ahora que el planeta con más lunas es Saturno. Y hay que nombrarlas

Saturno superó a Júpiter como el planeta con más lunas, según investigadores estadounidenses.

Un equipo descubrió un trayecto con 20 lunas nuevas que orbitan alrededor de aquel planeta, que ahora suma un total de 82 satélites, superando así a Júpiter, que cuenta con 79.

Las lunas fueron descubiertas con el telescopio Subaru en Maunakea, Hawái.

Cada una de las lunas recientemente descubiertas en órbita alrededor de Saturno tiene aproximadamente 5 kilómetros de diámetro; 17 de ellas giran en sentido contrario al resto.

Esto se conoce como movimiento retrógrado. Las otras tres lunas presentan un movimiento progresivo, es decir, en la misma dirección en la que gira Saturno.

Dos de las lunas progresivas tardan aproximadamente dos años en dar una vuelta alrededor del planeta.

Las lunas retrógradas más distantes y una de las lunas progresivas tardan más de tres años en completar una órbita.

Getty Images Durante 20 años se creyó que Júpiter era el planeta con más lunas.

“Estudiar las órbitas de estas lunas puede revelar sus orígenes, así como información sobre las condiciones en las que Saturno se formó”, dijo Scott Sheppard, del Instituto Carnegie para la Ciencia de Washington DC, quien dirigió el equipo.

Sheppard le dijo a la BBC que Júpiter había sido el planeta con más lunas conocidas desde fines de la década de 1990.

Las lunas exteriores del nuevo trayecto parecen estar asociadas en tres grupos distintos, en función de las inclinaciones de los ángulos en los que orbitan el planeta.

El pasado de Saturno

Los científicos piensan que las lunas retrógradas y progresivas son los fragmentos que quedaron de al menos tres cuerpos más grandes. Estos objetos de mayor dimensión se destruyeron en colisiones, ya sea entre lunas distintas o con objetos externos como asteroides.

Uno de los objetos retrógrados recientemente descubiertos es el satélite de Saturno que está más alejado.

“Estas lunas tienen órbitas bastante inclinadas hacia Saturno y están bastante alejadas, por lo que no creemos que se hayan formado con el planeta, sino que fueron capturadas por este en el pasado. Si un asteroide estuviera pasando, no podrías capturarlo en la actualidad porque no podrías disipar su energía “, afirmó Sheppard.

Sin embargo, en la juventud del Sistema Solar, cuando Saturno estaba en proceso de formación, una nube o “disco” de polvo y gas rodeaba el planeta. Esto ayudó a disipar la energía de los objetos que pasaban. Pero en la mayoría de los casos, estos cuerpos terminaron siendo absorbidos por el planeta y convirtiéndose en parte de él.

“Creemos que estas lunas interactuaron con ese gas y polvo. Eran cometas o asteroides que estaban pasando”, explicó Sheppard.

“La mayoría de los objetos entrarían en espiral en el planeta y ayudarían a formarlo. Pero creemos que estos objetos fueron capturados justo cuando el gas y el polvo comenzaron a disiparse. Así que fueron capturados en órbitas alrededor del planeta en vez de caer en el planeta. Creemos que estos son los últimos restos de lo que se formó [Saturno] “.

Los hallazgos se realizaron aplicando nuevos algoritmos informáticos a los datos recopilados entre 2004 y 2007 con el telescopio Subaru. Estos algoritmos fueron capaces de ajustar las órbitas a las posibles lunas identificadas en los datos antiguos.

“Pensamos que eran lunas de Saturno, pero no pudimos obtener órbitas completas para determinar esto”, dijo Sheppard.

“Al usar esta nueva potencia informática, pude vincular estos 20 objetos que pensamos que eran lunas para encontrarles oficialmente las órbitas”.

El equipo de observación original incluyó a Sheppard, David Jewitt de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA por sus siglas en inglés) y Jan Kleyna, de la Universidad de Hawái.

Sheppard dijo que probablemente habría más lunas que encontrar alrededor de Saturno. Pero los astrónomos necesitarían telescopios más grandes, como los que se pondrán en funcionamiento en las próximas décadas, para descubrir estos satélites más pequeños de aproximadamente 1 kilómetro de tamaño.

El equipo ha iniciado un concurso para nombrar las nuevas lunas. Tienen que ser nombrados por gigantes de la mitología nórdica, gala o inuit, correspondiente a los tres grupos diferentes que participaron.

