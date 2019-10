Todos los nominados a los Premios de la Radio 2019 de Estrella TV

Este año, el evento musical será desde Dallas, Texas

Estrella TV anunció a todos los nominados de Premios de la Radio 2019 en su vigésima entrega. El evento, que está pautado para el 7 de noviembre, se transmitirá en vivo por la cadena EstrellaTV a las 8PM desde el auditorio The Theatre at Grand Prairie en Dallas, Texas.

Entre los artistas con el mayor número de nominaciones, cuatro en total, figuran artistas establecidos y consagrados dentro del género del regional mexicano como Adriel Favela, la Banda MS, El Fantasma, Fuerza Régida y Virlán García, así como el nuevo talento y revelación musical Carín León. Una de las sorpresas más grandes este año es el sentido homenaje que se tiene planeado en memoria del Príncipe de la Canción José José, el cual estará a cargo de la Banda MS, quien interpretará un popurrí de algunos de los éxitos más icónicos del ídolo mexicano.

Como todos los años, un comité encabezado por el fundador de los premios y programador de la Que Buena de Los Ángeles, Pepe Garza, selecciona a los nominados, basados en lo que más suena en la radio en diferentes mercados de Estados Unidos y México.

Este año regresa la terna de “Artista Femenina del Año” tras una ausencia de 3 años, en la cual resaltan figuras de talla internacional como lo son Ana Bárbara, Natalia Jiménez, Edith Márquez, Chiquis y Ángela Aguilar. Otra de las novedades que se pueden esperar en Premios de la Radio 2019 en su vigésimo aniversario, es la nueva categoría de “Corrido Urbano”, misma que surgió debido a la relevancia de lo que está sonando en las calles o en el barrio y a las mezclas de sonidos y de géneros.

Considerada la entrega de premios más importante que conmemora y reconoce lo mejor del orgullo de la música mexicana en Estados Unidos, en esta vigésima edición de los Premios de la Radio 2019, también se ha agregado otra nueva categoría, “Colaboración del Año”, donde grandes artistas de otros géneros como Belinda, Natalia Lafourcade, Natalia Jiménez y muchos artistas más se sumergieron en el género regional mexicano.

Asimismo, continúa latente la categoría de “De Las Redes a la Radio’, misma que impulsa a aquellos artistas que están sonando en redes sociales y el internet, lo cual parece seguir marcando la pauta de lo que será un éxito en la actualidad.

“Este año tendremos varias novedades y sorpresas que el público no se espera y que seguramente serán del completo agrado de todos los fans de la música regional mexicana. El talento y los números musicales que tenemos planeados para esta entrega serán realmente inolvidables y únicos en su género. Como ya es tradición en Premios de la Radio, contaremos con la presencia de los artistas más importantes, actuales y relevantes que son el orgullo de nuestra música mexicana”, señaló Garza, fundador de Premios de la Radio y programador de KBUE-FM, La Que Buena de Los Ángeles.

A partir de hoy el público podrá votar en línea por sus artistas favoritos al visitar http://www.premiosdelaradio.com/vota . El periodo para votar será del 7 al 28 de octubre.

La lista completa de nominados figura a continuación en orden alfabético.

ARTISTA DEL AÑO

-BANDA MS

-BANDA LOS SEBASTIANES

-EL FANTASMA

-FUERZA RÉGIDA

ARTISTA MASCULINO DEL AÑO

-CARÍN LEÓN

-CHRISTIAN NODAL

-EL FANTASMA

-JULIÓN ÁLVAREZ

– VIRLÁN GARCÍA

ARTISTA FEMENINA DEL AÑO

-ANA BÁRBARA

-ÁNGELA AGUILAR

-CHIQUIS

-EDITH MÁRQUEZ

-NATALIA JIMÉNEZ

BANDA DEL AÑO

-BANDA EL RECODO

-BANDA LA ADICTIVA

-BANDA LOS RECODITOS

-BANDA LOS SEBASTIANES

-BANDA MS

GRUPO NORTEÑO DEL AÑO

-CALIBRE 50

-GRUPO FIRME

-INTOCABLE

-PESADO

-MAQUINARIA NORTEÑA

GRUPO O SOLISTA SIERREÑO DEL AÑO

-ADRIEL FAVELA

-CARÍN LEÓN

-FUERZA RÉGIDA

-T3RCER ELEMENTO

– VIRLÁN GARCÍA

CANCIÓN BANDA DEL AÑO

-A TRAVÉS DEL VASO- BANDA LOS SEBASTIANES

-EL AMOR DE MI VIDA – BANDA LA ADICTIVA

-PERFECTA- BANDA LOS RECODITOS

-POR SIEMPRE MI AMOR – BANDA MS

-CUANDO TE AMÉ – JULIÓN ÁLVAREZ

CANCIÓN MARIACHI DEL AÑO

-DE LOS BESOS QUE TE DI – CHRISTIAN NODAL

-HASTA LA MIEL AMARGA – ROBERTO TAPIA

-QUÉ POCA- ANA BÁRBARA

-QUÍTATE LA CARETA – VOZ DE MANDO

-MI PERSONA PREFERIDA- EL BEBETO

CANCIÓN NORTEÑA DEL AÑO

-EL AMOR NO FUE PA’ MI – GRUPO FIRME

-CON LA BOCA ABIERTA- MAQUINARIA NORTEÑA

-NI NOMBRE TENDRÁ – LEANDRO RÍOS

-SIMPLEMENTE GRACIAS- CALIBRE 50

-TU SOLEDAD Y LA MÍA- INTOCABLE

CANCIÓN SIERREÑA DEL AÑO

-CÓMO NO QUERERTE – ULICES CHAIDEZ Y SUS PLEBES

-ME LA AVENTÉ – CARÍN LEÓN

-LLUVIA EN TUS PESTAÑAS– VIRLÁN GARCÍA

-PLATÍCAME DE TÍ – ARSENAL EFECTIVO

-YA ME ENTERÉ – CHAYÍN RUBIO

CORRIDO DEL AÑO

-AEROLÍNEAS CARRILLO – GERARDO ORTIZ FT T3RCER ELEMENTO

-EL CIRCO – EL FANTASMA

-EL DE LAS DOS PISTOLAS – ABRAHAM VÁZQUEZ

-EL DE LA GORRA 27 – LENIN RAMÍREZ

-LA COSTURERA – LOS ELEMENTOS DE CULIACÁN

-JAVIER DÍAZ – ENIGMA NORTEÑO FT LA VENTAJA

CORRIDO URBANO DEL AÑO

-COSAS DE LA CLICA- HERENCIA DE PATRONES FT LEGADO 7 Y FUERZA RÉGIDA

-EL DE LA CODEÍNA – NATANAEL CANO

-EN MENOS DE UN MINUTO –T3RCER ELEMENTO

-LA ESCUELA NO ME GUSTÓ – ADRIEL FAVELA Y JAVIER ROSAS

-SIGO CHAMBEANDO – FUERZA RÉGIDA

-TODOS HABLAN, NADA SABEN – ALDO TRUJILLO

COLABORACIÓN DEL AÑO

-AMOR A PRIMERA VISTA –LOS ÁNGELES AZULES FT HORACIO PALENCIA, BELINDA Y LALO EBRATT

-EL COLOR DE TUS OJOS – NATALIA JIMÉNEZ FT BANDA MS

-MIAMI VIBE – ADRIEL FAVELA FT CÓDIGO FN

-NUNCA ES SUFICENTE – LOS ÁNGELES AZULES FT NATALIA LAFOURCADE

-TIENE RAZÓN LA LÓGICA–LA ARROLLADORA BANDA EL LIMÓN FT ESPINOZA PAZ

-TÚ ME OGLIGASTE – BANDA EL RECODO FT EDITH MARQUEZ

REVELACIÓN DEL AÑO

-ABRAHAM VÁZQUEZ

-BANDA RENOVACIÓN

-CARÍN LEÓN

-CHELI MADRID

-LOS DOS DE LA S

-NATANAEL CANO

DE LAS REDES A LA RADIO

-CAROLINA ROSS

-JOAN ELITE

-GRUPO FIRME

-HERENCIA DE PATRONES

-LOS AKILES

-LUMAR PÉREZ

PREMIO ORGULLO LATINO PRESENTADO POR HONDA

-ADRIEL FAVELA

-CHIQUIS

-EL FANTASMA

-HORACIO PALENCIA

-VIRLÁN GARCÍA