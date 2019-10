Al comprar un seguro de auto, las grandes compañías no son las mejores

Las grandes aseguradoras de automóviles como Geico, Progressive y Allstate pueden ser más reconocidas, pero son las aseguradoras menos conocidas las que obtienen puntajes de satisfacción más altos en la última encuesta de miembros de CR sobre seguros de automóviles.

De hecho, de las cuatro compañías de seguros que encabezan las calificaciones de seguros de automóviles de Consumer Reports, ninguna se encuentra entre las que más gasta en publicidad de seguros de automóviles. Además, otras 15 compañías de seguros tienen una calificación más alta que muchas de las grandes compañías.

USAA, NJM (New Jersey Manufacturers), Amica y PEMCO encabezan las calificaciones de CR de 53 compañías de seguros de automóviles. Las cuatro aseguradoras de automóviles obtuvieron puntajes de satisfacción general muy altos por parte de los miembros encuestados de Consumer Reports.

Sin embargo, USAA, con sede en San Antonio, fue la única aseguradora con puntajes superlativos en todas las categorías de calificaciones. Esas categorías incluyen el precio pagado por las primas, resoluciones de reclamaciones, servicio al cliente sin reclamaciones, minuciosidad de las revisiones de las pólizas con los clientes e intentos proactivos por parte de la aseguradora para proporcionar ayuda y asesoramiento a los clientes.

3 de las 4 mejores marcas limitan la cobertura

USAA obtuvo una calificación superior por las primas pagadas, y por ayuda y asesoramiento, según las respuestas de los miembros de Consumer Reports a la Encuesta de Otoño 2018. En esa encuesta, 90,352 miembros de CR proporcionaron 107,572 informes sobre sus experiencias con las compañías de seguros de automóviles. (Las experiencias de los miembros de CR no son necesariamente representativas de la población de los Estados Unidos).

New Jersey Manufacturers (NJM), Amica y PEMCO recibieron las mejores calificaciones por el servicio de reclamaciones y el servicio al cliente sin reclamaciones. NJM y Amica también obtuvieron elogios por la información que proporcionaron durante la revisión de pólizas.

Cabe destacar que tres de las cuatro principales aseguradoras de automóviles tienen restricciones al momento de proporcionar cobertura. NJM, con sede en West Trenton, NJ, ofrece seguro de automóviles a los residentes de Nueva Jersey y Pensilvania. PEMCO, con sede en Seattle, asegura solo a los residentes de Oregon y Washington.

USAA brinda cobertura a los miembros del servicio militar en servicio activo, en la guardia o las reservas, veteranos, cadetes, miembros de la guardia marina, y familiares que califiquen, incluyendo a los descendientes de clientes de USAA. Se encuentra disponible en todos los estados, el Distrito de Columbia, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

Amica, con sede en Lincoln, R.I., dice que no tiene restricciones de cobertura. Vende seguros de automóviles en el Distrito de Columbia y en todos los estados excepto Hawái.

Amica, NJM y USAA estuvieron entre las tres primeras en cada una de las clasificaciones de seguros de automóviles de CR desde 2004. CR calificó por primera vez a PEMCO en 2017, la cual ocupó el sexto lugar en términos generales en ese año.

Esta es la primera vez que la calificación general del seguro de automóviles de Consumer Reports se basa en la experiencia total de los conductores con sus aseguradoras. Tradicionalmente, el puntaje general de CR se ha basado exclusivamente en la satisfacción con las resoluciones de reclamaciones. Los puntajes detallados para las aseguradoras ahora abarcan la satisfacción con las reclamaciones, las primas, el asesoramiento proactivo, la revisión de pólizas y el servicio sin reclamaciones.

Hay muy buenas alternativas disponibles

Para los consumidores que no pueden obtener cobertura con los cuatro fantásticos, nuestras calificaciones destacan muchas alternativas que valen la pena, y ninguna de ellas son los grandes nombres que circulan en el mercado. Quince compañías obtuvieron puntajes generales que las colocaron en nuestro nivel de calificaciones verde claro, lo que indica una satisfacción favorable de los clientes.

La lista con honores incluye la gran compañía de seguros Cincinnati Insurance Company, que ofrece cobertura de automóviles en 41 estados y DC; aseguradoras regionales como Erie y West Bend; aseguradoras que limitan la cobertura, como Auto Club Insurance Company of Florida (que cubre a miembros de AAA en Florida) y California Casualty (que cubre a educadores, profesionales de enfermería y personal de primeros auxilios, entre otros), y Wawanesa, que solo acepta candidatos con un historial de manejo casi impecable.

Principales aseguradoras con calificación media o inferior

State Farm, la aseguradora de automóviles más grande de los Estados Unidos, se encuentra entre 32 aseguradoras calificadas de manera regular (color amarillo). De hecho, las cinco principales compañías de seguros (Geico, Progressive, Liberty Mutual, State Farm y Allstate, en orden de gasto publicitario) recibieron esta calificación general aceptable por parte de nuestros miembros.

Nationwide Insurance, otra importante aseguradora de automóviles, se une a Esurance en la parte inferior de las calificaciones, con un puntaje general menos que estelar que los coloca en nuestro nivel de calificaciones color naranja.

“Utilizamos una cantidad de recursos para obtener comentarios de nuestros miembros y agentes y usamos esa información en nuestro proceso continuo para mejorar”, dijo Nationwide en un comunicado. “Estamos allí para nuestros miembros cuando más nos necesitan, y nos esforzamos por brindar el mejor servicio posible”.

“Sabemos que todavía hay áreas para mejorar y consideramos que todos los comentarios son valiosos”, dijo un comunicado de Esurance, que señaló que la compañía estaba obteniendo puntajes de satisfacción del cliente más altos. “Nuestra prioridad número uno es que nuestros clientes puedan contar con nosotros y ayudarlos a tomar las mejores decisiones para que estén protegidos adecuadamente”, dice el comunicado. “Continuaremos escuchando a nuestros clientes e identificando áreas para mejorar para que podamos ofrecer una experiencia del cliente completamente favorable”.

Nationwide, Allstate y Liberty Mutual obtuvieron la calificación más baja disponible (color rojo) por el precio pagado por las primas.

Allstate respondió: “Cuando se trata de seguros, no todos quieren lo mismo. Es por eso que los informes más amplios de la industria no siempre son una buena manera de medir la mejor cobertura y el valor para las necesidades específicas de una persona. En Allstate, conocemos a nuestros clientes y trabajamos estrechamente con ellos para combinar una cobertura personalizada y de calidad con grandes ahorros. Es importante que los clientes hablen con un agente de Allstate y encuentren la mejor póliza que funcione de manera única para ellos”.

Liberty Mutual se rehusó a hacer comentarios.

El precio, un gran factor de satisfacción o de cambios

Nuestra encuesta determinó que el precio y la experiencia de resolución de reclamaciones fueron los mejores indicadores de la satisfacción general de los miembros con sus aseguradoras. Y cuando los consumidores cambiaron de aseguradora, el precio fue la principal causa.

Entre el 22% de los encuestados de CR que se cambió a una nueva aseguradora de automóviles en los últimos 5 años, el 62% dijo que una de las razones fue porque obtuvieron una mejor tarifa de su nueva compañía. El 40% dijo que cambió, al menos en parte, porque su aseguradora anterior aumentó las primas (la encuesta de CR permitió a los encuestados enumerar múltiples razones).

Con Liberty Mutual las deserciones relacionadas con los precios fueron aún más frecuentes que la norma. La mitad de los miembros de CR que abandonó Liberty Mutual en los últimos 5 años dijeron que lo hicieron después de que la aseguradora aumentara las primas. Por otro lado, alrededor de tres cuartas partes de los consumidores que se suscribieron a Ameriprise o Esurance dijeron que se cambiaron porque esas compañías ofrecían mejores tarifas.

Progressive’s Flo, Geico Gecko, Limu Emu, Farmers Insurance Hall of Claims y otros trucos publicitarios tuvieron poco impacto en el motivo por el cual los miembros cambiaron de aseguradora. Solo el 5% de los miembros mencionaron la publicidad en su intento de cambiarse.

Oportunidades inadvertidas para ahorrar dinero

Aunque la mayoría de las personas que se cambiaron a una nueva aseguradora dijeron haber obtenido mejores tarifas, nuestra encuesta determinó que pocas de estas personas se molestaron en comparar precios. Solo el 18% de los miembros que cambiaron de aseguradora en los últimos 5 años dijeron que regularmente comparan precios para obtener la mejor opción. De hecho, el 40% de todos los miembros encuestados ha estado con su compañía actual durante 25 años o más, y el 86% de ellos dice estar muy satisfecho con su aseguradora actual.

Pero comparar precios regularmente, tan a menudo como una vez al año, puede ahorrarte dinero. Para ahorrar dinero en una cobertura, CR te recomienda lo siguiente:

• Establece el deducible correcto. Un deducible más alto reduce la prima porque pagas más de tu bolsillo si tienes un reclamo. Si tienes un buen historial de manejo y no has tenido un accidente por culpa tuya en años, o nunca, elegir un deducible más alto para choques puede ser una buena opción. Solo asegúrate de que puedes pagarlo si atraviesas una dificultad económica.

• Combina las coberturas de tu automóvil y de tu casa. Asegurar tu hogar y automóvil con la misma compañía puede ahorrarte en una o en ambas coberturas, dice el Insurance Information Institute, una organización de la industria.

• Asegúrate de obtener los descuentos disponibles. Pregunta acerca de los descuentos, incluyendo los relacionados con la seguridad y las características relacionadas con la seguridad incorporadas en tu automóvil, los buenos conductores estudiantiles (generalmente, un promedio B o mejor en la escuela), bajo kilometraje diario y completar un curso para conductores seguros. Todo puede reducir tu prima.

• Mantén un buen puntaje de crédito. Muchas aseguradoras de automóviles utilizan puntajes de seguros basados en el crédito para ayudar a establecer las primas de tu seguro de automóvil. Todos los estados excepto California, Hawái y Massachusetts permiten esta práctica. En general, los puntajes más bajos producen primas más altas, aunque el impacto varía de una aseguradora a otra. (Varios estados, incluyendo California, Georgia, Hawái, Massachusetts, Oregón y Utah, prohíben o restringen el uso de puntajes de seguros basados en el crédito).

