Robert Downey Jr. pide que no lo nominen al Oscar y responde a las críticas de Scorsese

Robert Downey Jr. hizo un extraño pedido que no tardó en viralizarse: que no lo nominen a los premios Oscar 2020 por su actuación en Avengers: Endgame. El actor -quien ya fue previamente nominado a la estatuilla dorada en 1993 por Chaplin, y en 2009 por Una guerra de película- resuena como uno de los posibles candidatos para la categoría secundaria, pero en esta etapa de su vida no quiere estar vinculado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

En una entrevista radial con Howard Stern, el intérprete habló sobre su interpretación en la exitosa producción de Marvel, y el conductor le dijo que su trabajo “era excelente” porque le daba credibilidad al personaje de Tony Stark/Iron Man, y que merecía ser nominado. “Me alegra que hagas mención a este tema, porque se habló de eso y lo que digo es ‘No lo hagan’“, expresó Downey Jr. ante una posible candidatura.

Por otro lado, el actor se refirió a las polémicas declaraciones de Martin Scorsese, quien esbozó comentarios muy duros sobre las películas de superhéroes. “Lo intenté, ¿sabes?”, dijo el cineasta cuando se le preguntó si había visto algún largometraje. “Pero eso no es cine“. “Honestamente, lo más cercano que puedo relacionar a estas películas, con sus actores haciendo lo mejor que pueden bajo esas circunstancias, son los parques temáticos. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias emocionales y psicológicas a otros seres humanos”, opinó categórico el realizador de ‘Taxi Driver’ y ‘El lobo de Wall Street’.

“Aprecio su opinión porque, como en todo, necesitamos de diferentes perspectivas para que podamos volver al centro y seguir adelante“, expresó Downey Jr. Sin embargo, no se privó de decir que, si bien no se sintió ofendido por las palabras del cineasta, sí consideró que las mismas “no tienen ningún sentido“.