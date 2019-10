El argentino está comprometido con su proyecto en el San José Earthquakes

Se confirmó la mala noticia para la afición de los Rayados: Matías Almeyda no no será técnico del Monterrey a pesar de que el club regio le ofrece más de lo que gana en el San José Earthquakes en la MLS.

En rueda de prensa, Almeyda aseguró que seguirá con su proyecto en el cuadro estadounidense, pese a que no los pudo clasificar a Playoffs. “Estoy agradecido de estar en este lugar y con la esperanza de que esto siga creciendo. Cambiar de club no se me cruzó por mi mente”, dijo.

Matías Almeyda siempre será reconocido como un hombre de palabra. Tiene que ver un motivo por el cual se quedó en San José. El mismo lo ha dicho, no le gusta las mentiras y ser siempre directo. Bien por el argentino, no le interesa 💰 👏🏻 pic.twitter.com/6riq45bmSF — Historia Chivas (@Historia_Chivas) October 9, 2019