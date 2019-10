Según un estudio, la presión arterial alta durante el embarazo está aumentando

Los casos de hipertensión durante el embarazo aumentaron considerablemente de 1970 a 2010, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Hypertension.

Un factor clave del cambio: más mujeres dan a luz a edades más avanzadas, indica un estudio del autor, Dr. Cande Ananth, MPH., Profesor y Vicepresidente de Asuntos Académicos y Jefe de la División de Epidemiología y Bioestadística en el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas en la Facultad de Medicina Rutgers Robert Wood Johnson.

El estudio también determinó que las mujeres de color tienen más probabilidad de tener presión arterial alta durante el embarazo que las mujeres blancas.

La presión arterial alta durante el embarazo, definida en este estudio como hipertensión diagnosticada antes del embarazo o en los primeros 5 meses, amenaza la salud de la madre y del bebé. Se relaciona con un mayor riesgo de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones graves de la madre, como preeclampsia (una condición potencialmente fatal definida por presión arterial alta durante el embarazo además de señales de daño hepático o renal).

Esto es lo que necesitas saber sobre este estudio y sobre tu presión arterial si estás embarazada o si piensas embarazarte.

Hallazgos de la investigación

Los investigadores revisaron los datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de más de 151 millones de mujeres que dieron a luz en hospitales entre 1970 y 2010. (Los investigadores solamente observaron los datos hasta el 2010 debido a que la recopilación de datos de los CDC sobre las hospitalizaciones cambió sustancialmente después de ese año).

La investigación reveló que durante los 40 años en cuestión, el índice de hipertensión durante el embarazo se incrementó en aproximadamente 6% cada año; de solo 0.11% en 1970 a 1.52% en 2010.

En promedio, durante el período estudiado, la frecuencia de la hipertensión en el embarazo fue de 0.53% entre las mujeres blancas y 1.24% en las mujeres de color.

Según los investigadores, los índices de hipertensión durante el embarazo han aumentado, en parte, porque más mujeres dan a luz con edad avanzada y el riesgo de presión arterial alta aumenta con la edad. De acuerdo con los CDC, la edad promedio del primer nacimiento en 1970 fue de 21.4; en 2017, fue de 26.8.

Los autores del estudio también consideraron los datos de una fuente distinta de los CDC sobre los índices nacionales de obesidad y de fumadores, debido a que ambos son factores de riesgo significativos para la presión arterial alta. Deseaban saber si cualquiera de estos pudo haber jugado algún papel en los hallazgos del estudio. Sin embargo, los investigadores solo observaron pequeños efectos de estos factores.

Una limitación que observaron los investigadores es que la definición de presión arterial alta ha cambiado con el tiempo. Desde 1970, el umbral en el que alguien puede ser diagnosticado con hipertensión ha disminuido. Solamente eso pudo haber ocasionado al menos parte del incremento en los índices, indica Ananth.

Además, el estudio no indica por qué las madres de color y blancas tienen estos índices tan distintos. Pero una teoría es que el estrés crónico puede contribuir, especialmente, el estrés que incrementa con el racismo que deben enfrentar.

“Las personas se inclinan hacia el hecho de que esto podría relacionarse con el estrés de ser una población minoritaria en Estados Unidos”, indica James M. Roberts, M.D., un investigador del Magee-Womens Research Institute y profesor del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Universidad de Pittsburgh, quien no participó en el nuevo estudio.

Qué puedes hacer para reducir tu riesgo

Si ya tienes presión arterial alta y estás pensando en tener un bebé, consulta bien con tu médico antes de embarazarte, aconseja Roberts. De esta manera, si estás tomando medicamentos, puedes determinar si los fármacos que tomas son seguros o no para una mujer embarazada. Es posible que necesites cambiar los medicamentos.

Los cambios en el estilo de vida pueden ayudarte a que tu presión arterial baje antes de concebir. Hacer ejercicio regular, perder peso, si es que lo necesitas, dejar de fumar, abstenerse de consumir alcohol y mejorar tu dieta puede ayudar, indica Ananth.

Si tienes presión arterial alta cuando estás embarazada, Roberts recomienda que busques un médico especializado en embarazos de alto riesgo y que trabajes con esa persona para mantener tu presión arterial bajo control. Monitorear tu propia presión arterial en casa puede ser de ayuda. Pregúntale a tu médico qué nivel debes conseguir y en qué nivel debes alertarle.

Conoce las señales de advertencia de la preeclampsia. Los síntomas clave que debes controlar son: dolores de cabeza persistentes, dolor abdominal, cambios de la vista como visión borrosa o ver manchas o luz, hinchazón en el rostro o manos, náusea o vómitos, aumento repentino de peso y dificultad respiratoria. Si observas alguno de los anteriores, llama a tu médico. Si te diagnostican con preeclampsia, tu médico puede recomendarte medicamento para la presión arterial y monitorear estrechamente en el hospital o fuera de él. Dependiendo de cuánto tiempo tienes de embarazo, tu médico también puede sugerir inducir el parto.

Además, debes saber que en muchos casos, la preeclampsia no tendrá síntomas obvios. Esta es otra razón por la que es determinante recibir atención prenatal regular, indica Roberts. De esta manera, tu proveedor puede realizar pruebas de orina y sangre que pueden revelar disfunción hepática o renal.

Los CDC recomiendan que las mujeres embarazadas con hipertensión monitoreen su presión arterial en casa. Nuestros examinadores han evaluado la precisión, conveniencia y comodidad de los monitores de presión arterial en casa. A continuación encontrarás varios de nuestros top picks:

