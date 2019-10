VIDEO: Los multimillonarios de EEUU pagan “menos que nadie” (gracias a Trump)

Los multimillonarios estadounidenses llegaron a pagar en 1950 un 70% de sus ingresos totales en impuestos. 30 años más tarde ese porcentaje se redujo al 47% y actualmente (el año pasado) alcanzó su nivel más bajo: un 23%. Una investigación de dos economistas de la Universidad de California revela que actualmente los ultrarricos pagan menos que la clase media.

Emmanuel Saez y Gabriel Zucman publicarán el próximo 15 de octubre el libro “El triunfo de la injusticia: cómo los ricos esquivan los impuestos y cómo hacerles pagar” (Highbridge Co), que recoge cómo se ha ido ampliando en el país la brecha de la desigualdad. Un gráfico animado que el propio Zucman compartió en su Twitter muestra como el sistema fiscal del país pasó de ser el “más progresivo del mundo” a uno en el que los que más tienen “pagan menos que nadie”.

The US used to have the most progressive tax system in the world.

Now the ultra-rich pay less than everyone else.

Our book, “The Triumph of Injustice”, tells the story of how this happened — and how global tax justice could prevail in the 21st century pic.twitter.com/i0IbUt0MuP

