¿Y quién no? Messi confesó que quiso abandonar España por problemas con Hacienda

"Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme"

Lionel Messi admitió que en la temporada 2013-14, a raíz de un problema con Hacienda, no quería marcharse del club sino de España, porque se “sentía maltratado”.

En una entrevista en ‘RAC1’, el astro del Barcelona comentó que se sintió perseguido:

“En 2013 y 2014 fue una época en que mi familia y yo lo pasamos muy mal. Fui el primero, y por eso fue tan duro. Demostraron que, yendo a por todo conmigo, iban a por todos los futbolistas y deportistas, y así fue”, se sinceró.

Messi: Con el lío de Hacienda quise dejar España, tuve la puerta abierta de otros equipos. Leo Messi tocó todos los temas en una entrevista para RAC1. El argentino habló de su relación con Bartomeu, el fichaje frustrado de Neymar y mucho más. pic.twitter.com/aFdS2564fg — Cantera FC BARCELONA Nic. (@NicCantera) October 9, 2019

En aquella época, Messi se planteó jugar en otro país: “Cuando tuve todo ese lío, sinceramente tuve en la cabeza largarme. No por querer dejar el Barça, sino porque quería irme de España, me sentía muy maltratado y no quería estar más acá. Creo que tuve la puerta abierta de muchos clubes, pero nunca hubo una oferta oficial, porque todos sabían mis ganas de seguir en el Barcelona“, desveló.

Con aquel problema ya resuelto, ahora el astro argentino no se imagina jugando en otro club ni viviendo en otro sitio que no sea la capital catalana.

“Hoy por hoy, cada vez está mas claro que mi idea y la de mi familia es terminar acá. Primero, por cómo estoy en el club y lo que siento por él. Y segundo, por lo familiar, lo bien que estamos en esta ciudad“, afirmó.

Messi recordó que sus hijos son catalanes y que su vida y sus amigos están en Cataluña. Este es el motivo principal por el que no se plantea un cambio de aires: “De chiquito, yo viví eso en lo personal y no me gustaría que ellos pasaran por lo mismo“.

