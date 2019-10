Ana Bárbara estalla contra Jomari Goyso, talento de El Gordo y la Flaca en Univision

La reacción de la cantante mexicana no se hizo esperar. Ana Bárbara le envió un mensaje a el conductor de El Gordo y la Flaca y éste la expuso en Instagram

Jomari Goyso, conocido crítico de modas de El Gordo y la Flaca en Univision, hizo un comentario que puso de mal humor a Ana Bárbara. El español expuso una imagen de la cantante en donde ésta cubría su escotado atuendo con su larga cabellera, restándole así protagonismo al diseño que llevaba en esa ocasión.

El comentario de Jomari Goyso: “Pobres diseñadores se estrujan las neuronas diseñando y llegan las artistas y cubren todo con pelo prestado. No sé… love you Ana Bárbara, pero no puedo mentir por amor“.

La reacción de la cantante mexicana no se hizo esperar y ésta le envió un mensaje a el conductor de El Gordo y la Flaca y éste la expuso en Instagram. Goyso, además de mostrar el mensaje que recibió de Ana Bárbara, también le escribió el siguiente mensaje público.

“Creo que el enfado le durara un par de días!! Pensé que iba a ser más dramática!! Pendejo me dice como 3 veces por semana!! Lol 😂 no es nada grave !! (Gracias a la gente que le escribio en su instagram se entero..) moraleja; mantengo lo que dije.. love u @anabarbaramusic”.