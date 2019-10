Mhoni Vidente: “Yo visualizo que José José murió por asfixia”

La cubana nos cuenta que en una visión reciente, vio al cantante y éste le dijo que él quería morir en México, y que nunca quiso que lo dividieran...

Mhoni Vidente tiene una sección de predicciones en el Programa Hoy de Televisa. Y esta semana habló sobre la muerte de José José en donde lanzó una dura predicción. La cubana augura que se iniciará una investigación en torno a la muerte del “Príncipe de la canción”, y también dio a entender que éste fue asesinado.

“Se va a abrir una investigación por cuestiones de muerte de José José; si realmente murió por cuestiones de enfermedad o por almohada o algo por el estilo, como asfixia”, comentó en el programa Hoy, como bien también señaló Telemundo entretenimiento.

A raíz de su predicción contactamos a la vidente, quien sobre el tema también nos dijo: “Yo visualizo que José José murió por asfixia, que todavía no le tocaba morir y visualizo que la hija mayor de Sara Salazar falsificó documentos para poder llevar las regalías y trámites de José José, porque su mamá después del derrame ya no pudo hacer nada y las hijas medias hermanas de sarita están involucradas y José José, por medio de una visión me dijo que el quería morir en México y que nunca quiso que lo dividieran“.

En su predicción de este pasado martes, también dijo que alguien de la familia iría preso, sobre esto también comentó con nosotros que ve preso a alguien de la familia de Sara Salazar. “Al esposo de sarita lo visualizo deportado o con problemas de migración”, agregó Mhoni.

Quisimos ahondar más en la visión que tuvo con José José y nos contó que esta fue el pasado 30 de septiembre: “Sí, el día 30 de septiembre lo visualicé y es cuando me dijo que no quería quedarse en Miami, y no quería que lo cremaran, por eso yo el día 1 de octubre en Programa Hoy digo muy segura que todavía no estaba cremado“.

La cubana también predice la muerte de otra gran celebridad mexicana: “Visualizo otra muerte de una mujer mexicana, cantante de 71 ó 72 años de edad, y otro hombre también de 76 ó 77 años”.

Aquí el vídeo con la predicción de la cubana, a partir del minuto uno.