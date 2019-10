“De Viaje con los Derbez” es toda una peligrosa aventura en familia

View this post on Instagram

#TBT a las alturas del cielo de Marruecos y con un espectacular amanecer a nuestras espaldas🌅 ¡Llévenmeeeeee! … Hmm… 🤔 El 18 de Octubre estaremos ahí otra vez😳 #DeViajeConLosDerbez @primevideomx /// #throwbackthursday To that amazing Moroccan sky and it’s beautiful sunrise, take me back!!! … Wait a minute🤔 We are going back!😳 October 18th #DeViajeConLosDerbez @streampantaya #hotairballon #globoaerostatico