Video: Casi desnuda, Chiquis Rivera se somete a tratamiento ‘pa’ bajar la pancita’

View this post on Instagram

Una mujer segura de sí misma, y de lo que aporta en esta vida, no hace “cositas” para querer llamar la atención, ni tiene la necesidad de comprobarle nada aquellos que no creen en ella. Ella simplemente sabe quien es, y en eso se basa. Porque lo que es tuyo, nada ni nadie te lo puede quitar! Así que, TU BRILLA! #BeeYOU #BeeConfident 🧡