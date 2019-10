¿Qué errores podríamos cometer al comprar un auto nuevo y cómo evitarlos?

Toma nota de estos errores comunes y asegúrate de comprar tu auto ideal

Trabajaste duro para comprar un auto, y estás feliz e irás al concesionario más cercano. Este podría ser un día muy especial para ti, pero existen errores muy comunes entre los nuevos compradores, y nosotros te ayudaremos a evitarlos.

Primero, debes expandir tu mente y no encasillarte con un solo auto. Seguro tienes un modelo en mente, que siempre te ha gustado, pero antes de comprarlo con los ojos cerrados, te invitamos a explorar otros y compararlos de forma racional.

Usa la prueba de manejo en varios vehículos, estudia sus características, compáralas, y has una búsqueda exhaustiva. Tener múltiples opciones enriquecerá tu decisión final.

No salgas de casa sin estudiar el modo de financiamiento. Piensa en una pre-cotización, investiga a fondo los financiamientos disponibles en los bancos. Llegar al sitio de compra sin conocer este punto, te hará parecer vulnerable ante la agencia de autos.

Si hay una oferta, no te dejes llevar por ella. Comprar un auto solo porque está en oferta, es un grave error. Enamórate del auto, no del monto de compra. Sí, podrás ahorrar dinero, pero quizás te arrepientas luego porque no es el auto que te gusta.

También debes estar atento a los paquetes adicionales que quieran venderte para obtener más dinero de tu parte. Muchos de los equipamientos son piezas que a la larga no son tan necesarias.

Y si tienes varios concesionarios en la mira, visítalos todos. Esto también influirá en las diversas opciones que puedas estudiar antes de comprar tu auto ideal. Quizás en la tercera agencia está uno que no conocías, y te gusta más que los anteriores.

Recuerda que un auto es para mucho tiempo, a menos que luego decidas venderlo. Pero él será tu gran compañero de viajes y por eso es importante que elijas bien cuál es el mejor para ti y tus acompañantes.