Compra un auto usado y encuentra una misteriosa carta en su interior de la antigua dueña

Finalmente, Kevin descubrió que quien escribía había acumulado muchos recuerdos en ese coche.

Si no le prestas la suficiente atención, las guanteras pueden llegar a almacenar las cosas más extrañas. ¿Qué pasaría si encuentras una carta dentro de la guantera de un automóvil que acabas de comprar? Eso le ocurrió a nuestro protagonista. Sin embargo, es lo que el comprador encontró escondido debajo de la guantera que lo llevó a plantearse múltiples preguntas. El orgulloso padre

Kevin Duke quería darle un capricho a su hija en su 16 cumpleaños y le compró un auto de segunda mano. Lo que no podía imaginar es que fuera a encontrar algo en el interior que le iba a afectar no solo a él, sino a los anteriores dueños de este misterioso Ford Fusion.

Después de inspeccionar la guantera, Kevin encontró algo escondido en un bolsillo secreto. Era una carta, que estaba dirigida al “nuevo propietario de automóvil”. Al leer la carta, Kevin se arrepintió inmediatamente de haber comprado el auto.

“Estaba dando vueltas y probando el coche, cuando abrí este compartimiento de almacenamiento en la parte superior del tablero (que ya había abierto media docena de veces). Esta vez noté una estera de goma en el fondo y por alguna razón, la saqué”.

Estaba claro que un dueño anterior había escondido algo allí.

Aunque su hija Jada era la que manejaría el auto, Kevin era, técnicamente, el propietario del vehículo. Así que podía abrir el sobre y leer el contenido de la nota. Así lo hizo y, nada más leer las primeras líneas, empezó a temblar.

“Este auto tiene muchos recuerdos especiales para mí”, leyó. “He perdido mi hogar y todo lo que había en él se ha ido, este auto es todo lo que me quedaba”. Estaba claro que el auto tenía un pasado, así que siguió leyendo la carta para saber cuál era la historia la historia que arrastraba.

Kevin averiguó que la autora de la carta era la hija de la dueña anterior del auto, que falleció no mucho antes de que Kevin lo comprara.

“A la persona que reciba este auto”, escribió la joven. “Solo quería hacerle saber lo especial que es este vehículo. Este auto perteneció a mi madre. Ella falleció”.

La escritora explicaba que ese auto era una fuente de recuerdos queridos. ¡Incluso reveló que podría haber algunos juguetes y crayones escondidos en los asientos! “Mi familia llenó este auto con mucho amor”, escribió en la carta.

“Hicimos viajes por carretera, con música de los 80 a todo volumen y las ventanas bajadas. He cambiado más pañales en el asiento trasero de lo que puedo contar”, explicaba la carta. Sin embargo, las memorias felices dieron un giro inesperado y Kevin no esperaba leer aquello: había una tragedia conectada a ese auto.

Kevin descubrió que la autora de la carta era una mujer llamada Sabrina Archey y que experimentó la peor de las tragedias al perder no solo a su madre, sino también a su tía y su hija de seis años, Jensyn, en un incendio.

El terrible incidente ocurrió el 25 de febrero de 2015 y cambió completamente la vida de Sabrina. Pero su desgracia no terminó ahí, ya que las cosas fueron a peor.

Al tener que hacerse cargo de los costos de 3 funerales de forme repentina, Sabrina se vio obligada a vender el auto de su madre, el Ford Fusion que tenía tantos recuerdos familiares.

“Sé que es solo un auto para ti, pero para mí es mucho más. Ahora que es tuyo, recuerda que no es solo un auto. Es un recuerdo. Este auto con todas sus peculiaridades es la última parte de mi familia. Sé amable con él”, escribió en la carta.

Después de leer semejante carta, Kevin quedó completamente abrumado por la emoción. Con un fuerte sentimiento de culpa por haber comprado el auto. Ahora más que nunca sentía que debía devolver el coche a su legítima dueña.

La situación era complicada, ya que se lo había regalado a su hija. No sabía cómo reaccionaría ella, al fin y al cabo era el regalo de su 16 cumpleaños.

Por suerte, Jada lo tomó muy bien, especialmente después de leer la carta.

Al igual que su padre Kevin, se emocionó mucho con la historia del vehículo, la tragedia de Sabrina no podía dejar indiferente a nadie. Por eso también ella quiso hacer lo mejor que podía ante una situación así y decidió devolverlo. Pero no era tan fácil, lo habían comprado a través de terceros, así que no tenían lo datos de contacto de Sabrina.

Kevin compartió en redes sociales la carta, con la esperanza de encontrar con la ayuda de la gente a su autora.

El post se hizo viral, con mile de mensaje y personas que lo compartieron para ayudar a localizar a la dueña del auto. Además, el popular portal Love What Matters compartió la historia, haciendo que la exposición y visibilidad crecieran.

Muchas personas ayudaron compartiendo el post, pero una en concreto, Tammi Warrington decidió que eso no era suficiente. Quería ayudar a que el auto volviera a las manos de la dueña original, así que empezó a investigar respecto a la historia. eso sucediera. Primero averiguó dónde se había producido el incendio y dio con Sabrina, antes de intentar ponerse en contacto con Kevin Duke.

Sin embargo, Kevin, por su parte, ya había localizado a Sabrina. A pesar de todo, se reunieron los tres. Se conocieron, hablaron y juntos llegaron a la conclusión de que necesitarían unos $12,000 dólares para reemplazar el auto, pagar impuestos para devolverle al auto a Sabrina y encargarse de todos los demás asuntos financieros.

Como no tenían el dinero, decidieron crear una recaudación de fondos en línea para tratar de conseguirlo. Después de unos pocos días, habían recaudado más de $ 3,500 dólares y su historia siguió creciendo. De hecho, se hizo tan viral una cadena de televisión australiana se puso en contacto con Sabrina.

Querían documentar y contar la historia de Sabrina en el programa This Is Life Live. Gracias a la ayuda de desconocidos, también de la difusión del programa, se consiguió suficiente dinero para que ella pudiera pagar sus deudas e incluso para comprar un nuevo auto para la joven Jada.

La historia se ha vuelto a compartir ahora, para que los kilómetros de las buenas acciones sigan aumentando y animen a muchos a ser amables y buenos con los demás. Historias como esta siempre sirven de inspiración para los demás.