“Eres mi esposa y me afecta”: Kanye West explota por este tipo de atuendos de Kim Kardashian

El rapero no pudo más con las fotos atrevidas de su pareja

Por norma general, Kanye West es considerado el artífice de la transformación que ha sufrido la imagen de su esposa Kim Kardashian desde que comenzó su relación sentimental al abrirle las puertas del mundo de la moda y lograr que los diseñadores accedieran poco a poco a cederle sus creaciones. Además, el rapero también la puso en contacto con los fotógrafos más demandados del momento y consiguió que Anna Wintour la colocara en la portada de Vogue, primero acompañándole a él vestida de novia y más tarde en solitario.

Aunque Kanye reconoce que él fue el primero en animarla a que se vistiera de manera más provocativa para emular a las parejas de otros raperos y a las modelos que aparecían en sus vídeos musicales, a día de hoy ya no le hace ninguna gracia ver a su esposa semidesnuda en editoriales de revistas o luciendo sus atributos sobre la alfombra roja. En ese sentido, la gota que colmó el vaso fue el ajustado vestido de Thierry Mugler que Kim llevó a la gala del Met en mayo y que no consiguió que Kanye le diera su ‘visto bueno’.

“No me había dado cuenta de que, como alguien que está casado y enamorado y que muy pronto se convertirá en padre por cuarta vez, todo eso está afectando a mi alma y mi espíritu. El corsé es una pieza de ropa interior muy sexy. Pero la cuestión es: ¿para quién es tan sexy?”, se queja el músico en el episodio de este domingo del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ mientras su mujer le mostraba el atuendo que había seleccionado para la velada.

Al final, él resumió su punto de vista de la siguiente manera: “Eres mi esposa y me afecta cuando apareces en fotografías demasiado provocativas”.

No hace falta ni decir que a Kim no le hizo ninguna gracia que criticara su elección en la última prueba de vestuario tras ocho meses desarrollando el concepto tras ese vestido y, como ya sabemos, las quejas de su marido no consiguieron que cambiara de atuendo en el último momento.

“Tú mismo me empujaste a que fuera alguien sexy y seguro de sí mismo. Y solo porque hayas iniciado un viaje de descubrimiento personal y estés en plena transformación, no significa que yo también esté en ese punto”, le dejó claro.