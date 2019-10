Debate demócrata: “Mi hijo no hizo nada malo”. Biden se defiende ante escándalo Ucraniano

Preguntaron al exvicepresidente sobre los negocios de su hijo en el extranjeros

El sexto debate demócrata arrancó con un tema claro que apuntó principalmente al vicepresidente Joe Biden: el juicio político a Donald Trump. El candidato demócrata se tuvo que defender cuando le preguntaros sobre los negocios de su hijo en países extranjeros, un tema polémico desde que Donald Trump pidió a Ucrania que investigaran a Hunter Biden por corrupción. La supuesta presión del presidente provocó que la Cámara de Representantes dieran el primer paso para iniciar un juicio político contra él.

Los Biden han estado en el centro del escándalo ucraniano desde el inicio. El presidente Trump y su equipo de campaña se han esforzado en apuntar a la familia para aliviar la carga que recae sobre él tras el juicio político. Esto provocó que Hunter Biden anunciara su renuncia en la empresa china en la que aún forma parte de la junta directiva y que se haya comprometido, según CNN, a no trabajar para ninguna otra empresa extranjera.

A la pregunta del moderador Anderson Cooper sobre la implicación de su Hunter en negocios no estadounidenses, Biden aseguró que “mi hijo no hizo nada malo. Yo no hice nada malo”. Tras esta escueta respuesta, el exvicepresinte volvió a girar la atención al impeachment: “Lo que creo que es importante es que nos enfoquemos en la destitución de la persona que está en el poder”, cerró.

Hasta ahora no se ha encontrado evidencia alguna de que Joe Biden o su hijo hayan cometido irregularidades.

