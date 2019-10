Debate demócrata: Warren, Sanders y Biden entre los 12 candidatos que participan en Ohio

El debate comienza con fuertes críticas a Trump y apoyo a su juicio político

La primera pregunta en el debate de esta noche tiene que ver con la investigación de juicio político al presidente Trump.

Estos son los candidatos que participan:

• Joe Biden

• Cory Booker

• Pete Buttigieg

• Julián Castro

• Tulsi Gabbard

• Kamala Harris

• Amy Klobuchar

• Beto O’Rourke

• Bernie Sanders

• Tom Steyer

• Elizabeth Warren

• Andrew Yang

Elizabeth Warren dijo que el juicio político a Trump “es la forma en que establecemos que a este hombre no se le permitirá violar la ley una y otra vez sin consecuencias”.

Julián Castro dijo que Trump está violando continuamente su juramento y abusando de su poder”.

Buttitieg, sobre el destino de Trump: “El presidente dejó el Congreso sin otra opción… de una forma u otra esta presidencia va a llegar a su fin”.

Joe Biden hizo una explicación sobre la conducta de su hijo y dijo que no hay nada que reprochar. “Lo que tenemos que hacer ahora es centrarnos en Donald Trump. Él no quiere que yo sea candidato. Me persigue porque sabe que si obtengo la nominación, lo golpearé como a un tambor”.

Kamala Harris sobre la investigación de juicio político: “Como ex fiscal, conozco una confesión cuando la veo… Donald Trump debe rendir cuentas”

Con información de CNN