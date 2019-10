VIDEO: Anthony Ramos estrena “Mind Over Matter”

El actor lanza un sexy video acompañado de su novia Jasmine Cephas Jones

La faceta como cantante del actor Anthony Ramos viene con mucha energía y un video bastante sexy que realizó para la canción “Mind Over Matter”.

Tras el éxito de “A Star Is Born”, nadie esperaba que fuera a buscar una carrera como cantante a pesar de las dotes que le vimos en la película y el musical Hamilton, sin embargo, ha sorprendido con un par de energéticas canciones que formarán parte de su primer álbum “The Bad and The Good”.

El originario de Brooklyn se atreve a dar un giro en su carrera y apostar también por la música.

En el video se puede ver a una pareja cocinando y jugueteando en la cocina con un toque verdaderamente sexy, que le imprime su novia en la vida real Jasmine Cephas Jones.

El álbum sale oficialmente el próximo 25 de octubre, en todas las plataformas digitales.