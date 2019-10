Estadounidenses hacen turismo de salud, aquí no se pueden costear ir al doctor

Solo a Tijuana viajan al año 4,7 millones de personas, entre pacientes y acompañantes, según un estudio publicado recientemente

En comparación de otros países los servicios médicos en Estados Unidos salen mucho más costosos. Por eso se calcula que alrededor de unos 20 millones de pacientes hacen turismo médico cada año en el mundo, según informa a guía especializada Patients Beyond Borders.

Uno de las historias que está copando las páginas informativas estos días es la de Veronica Merrill, una mujer americana que debía reducirse el estómago para perder. Tenía dos opciones, pagar $12.000 dólares en Estados Unidos o someterse a la misma intervención en México por unos $ 4.000 dólares.

Solo hay que echar cuentas para saber que empacó su maleta y viajó hasta el país vecino.

Merril es una paciente que necesita bajar de peso para tener una vida sana, pero no es una paciente de riesgo, por eso su seguro no le cubre la operación. Para ello tendría que ser obesa mórbida, además de tener diabetes e hipertensión. Ella es grande, sí, pero “solo” pesa 95 kilos. Su intención es llegar a los 72 para no llegar a tener ningún problema de salud.

“Es triste que tenga que venir a otro país para un procedimiento médico”, explicó Merrill según informa Gulf News.

Merril conduce un bus escolar en una zona rural de Arizona y es muy crítica del sistema de salud estadounidense, el más caro del mundo. Luego de investigar sobre opciones de turismo médico, reunió el dinero suficiente y contactó con especialistas para organizar su viaje a Tijuana.

En la vecina ciudad mexicana se realizan los tratamientos más populares y de mayor demanda: operaciones para pérdida de peso y los tratamientos dentales. Algunos también viajan para tratar condiciones cardiovasculares, ortopédicas, de fertilidad o cáncer. Las medicinas también son más baratas.

México y Colombia, así como Costa Rica y República Dominicana están entre los destinos frecuentes en América Latina, según un índice especializado. Los costos son bajos y ofrecen tratamientos de calidad y seguros.

Medical Tourism Corporation organizó al milímetro el viaje de Merrill: voló de Phoenix a San Diego para cruzar con un chófer la frontera por tierra. Esa noche la pasó en un hotel de lujo para el día siguiente ir al hospital Oasis of Hope, que está muy cerca de la frontera que separa México de Estados Unidos.

Por el contrario, Estados Unidos recibe turismo médico puesto que tiene uno de los sistemas más avanzados del mundo, pero son pacientes con mucho dinero, la mayoría de procedencia de países árabes y asiáticos.